Đi xe máy vướng dây cáp sà xuống đường, 1 người tử vong 18/10/2025 11:00

(PLO)- Nguyên chủ tịch xã chạy xe máy bị vướng dây cáp sà xuống đường dẫn đến bị tai nạn, tử vong.

Sáng 18-10, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến ông Nguyễn Quang Lộc, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), tử vong.

Công an, CSGT có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tối 17-10, ông Lộc chạy xe máy từ UBND xã Kim Liên đến vòng xuyến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Khi đến khu vực gần vòng xuyến, xe ông Lộc vướng dây cáp bị sà xuống đường, khiến ông ngã, tử vong tại chỗ.

Người dân cho biết, sau bão số 10, nhiều cột điện trên địa bàn bị gãy đổ. Ngành điện lực, viễn thông đã khẩn trương khắc phục nhưng một số đoạn dây điện và dây cáp viễn thông vẫn được tạm treo lên cây chờ thay thế.

Đoạn đường xảy ra vụ việc thương tâm.

Đặc biệt, nhiều đoạn dây điện và dây cáp viễn thông trên tuyến đường vẫn còn chùng thấp gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là buổi tối.

Trước khi ông Lộc bị tai nạn do vướng dây cáp, đoạn đường này đã có người đi xe máy bị ngã, phải đưa đến trạm y tế.

Hiện cán bộ chính quyền địa phương xã Kim Liên đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Lộc.