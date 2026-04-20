Điều khiển xe 1 bánh để câu like, thanh niên bị công an mời 20/04/2026 17:24

(PLO)- Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với thanh niên lái mô tô "bốc đầu" trong video đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 20-4, Đội CSGT đường bộ số 1, phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã xác định người có hành vi điều khiển mô tô một bánh đăng video trên mạng xã hội và lập biên bản vi phạm hành chính.

Người vi phạm là NH (17 tuổi, ngụ xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cm³.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà NTSL (37 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Thanh niên điều khiển xe một bánh.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện trên nền tảng TikTok xuất hiện video ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh khi tham gia giao thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai.

Ngay sau đó, tổ công tác đã xác minh, xác định NH là nhân vật trong video trên. Sự việc xảy ra lúc 14 giờ ngày 16-4, NH đã điều khiển mô tô 78C1-343.xx thực hiện các hành vi trên nhằm mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội.