“Nghiên cứu theo nhu cầu của người dân” Theo lãnh đạo Cục CSGT, khi nghiên cứu biển số xe mới, cơ quan chức năng sẽ đưa ra những tiêu chuẩn về mẫu chữ, phông chữ mới để khắc phục tình trạng một số tài xế dán biển số để tránh phạt nguội. Theo đó, phông chữ trên biển số sẽ rất khó dán hoặc nếu dán vào thì cũng dễ dàng bị phát hiện. “Ngoài ra, việc đưa mã QR vào biển số cũng nhằm chống làm giả” - Cục CSGT thông tin. Về quy chuẩn in ảnh cờ Tổ quốc và năm sản xuất xe trên biển số, Cục CSGT cho hay đây là “nghiên cứu theo nhu cầu của người dân”. Cụ thể, với những xe sản xuất năm 2019 có thể in số 19 trên biển số, xe sản xuất năm 2021 có thể sẽ được in dòng chữ 21 trên biển số. Quá trình nghiên cứu, các cơ quan chức năng cũng tính đến phương án thử nghiệm biển số thể hiện mức nhiên liệu, phân biệt xe sử dụng năng lượng sạch với xe sử dụng động cơ đốt trong để quản lý khí thải…