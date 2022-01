Hiện nay, người dân ở TP.HCM đã thích ứng với tình hình mới và chủ động trong phòng chống dịch hơn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực vận tải khách, nhiều người dân phản ánh hiện nay quy định giới hạn 50% công suất chở người trên taxi, xe công nghệ là không phù hợp.

Bất tiện và lãng phí

Anh Nguyễn Văn Lực (ngụ huyện Hóc Môn) cho biết việc giới hạn lượng hành khách đi taxi, xe công nghệ hay xe buýt tại TP.HCM trong thời điểm này thực sự gây bất tiện và lãng phí. Việc hạn chế người trên xe cũng không hiệu quả trong phòng chống dịch bởi một nhóm người trong gia đình sẽ có cùng tiểu sử dịch tễ như nhau.



Hiện nay, TP.HCM vẫn còn quy định hạn chế 50% lượng hành khách trên xe. Ảnh: ĐT

“Một nhóm 4-5 người trong gia đình cùng đi ăn mà buộc phải kêu 2-3 xe là rất lãng phí và bất tiện. Việc bỏ giới hạn lượng người đi taxi, xe công nghệ trong thời điểm này là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi cũng như tiết kiệm chi phí” - anh Lực bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Hạnh (tài xế xe công nghệ) cũng chia sẻ hiện nay quy định chạy 50% công suất xe vẫn còn, song khi hành khách lên xe đều không đồng ý như vậy. Đa phần họ yêu cầu được đi tối đa công suất trên xe, nếu không họ sẽ hủy chuyến.

“Đến nay lượng hành khách đặt xe đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý với quy định giới hạn lượng người trên xe dù tôi có giải thích rất rõ. Tôi nghĩ hành khách phản ứng là có lý bởi họ cùng một gia đình thì không thể bắt họ đặt hai xe khác nhau được” - anh Hạnh nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ quận Gò Vấp) cũng bày tỏ: “Việc giới hạn lượng hành khách sẽ gây áp lực cho tài xế và hành khách. Tôi thấy phần lớn tài xế vẫn chạy chui với 100% công suất để chiều khách… Chính vì vậy, TP nên bỏ quy định này để tài xế và người dân danh chính ngôn thuận làm việc, đi lại”.

Đối với lĩnh vực vận tải hành khách liên tỉnh, một hãng xe chạy tuyến Bắc - Nam cho biết: Dù hiện nay lượng hành khách đi lại không nhiều, song việc giữ giới hạn lượng hành khách đi xe cũng tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. Theo đó, TP.HCM đã trở thành vùng xanh thì TP cũng cần tính toán bỏ giới hạn này.

Sở GTVT sẽ kiến nghị TP tháo gỡ

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam (đơn vị vận hành tuyến xe buýt hai tầng tại TP.HCM), cho biết hiện nay đơn vị vẫn chạy giới hạn lượng người trên xe. Như vậy để vận hành, đơn vị phải bỏ chi phí gấp đôi, song giá vé vẫn không thay đổi.

Ông Luân lý giải thêm, xe buýt hai tầng là một dịch vụ được đông đảo du khách quốc tế và trong nước ưa thích, nếu tiếp tục duy trì việc giới hạn lượng hành khách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đơn vị. Thời gian tới, TP.HCM được Chính phủ cho phép thí điểm đón du khách quốc tế và triển khai nhiều chương trình kích cầu cho ngành du lịch nên việc bỏ giới hạn số lượng trong thời điểm này là rất cần thiết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Be Group cho hay hiện nay TP chưa bỏ giới hạn lượng người trên xe công nghệ nên Be Group vẫn yêu cầu tài xế thực hiện quy định này. Việc giới hạn lượng hành khách trên xe cũng phần nào làm khó cả hành khách lẫn tài xế, song đã là quy định thì Be Group vẫn yêu cầu tài xế phải tuân thủ.

Grab Việt Nam cũng cho rằng người dân ở TP.HCM đã linh hoạt, thích ứng rất tốt với tình hình mới nên việc bỏ giới hạn lượng hành khách trên xe là cần thiết. Từ đó tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, tiết kiệm chi phí, anh em tài xế cũng sớm ổn định thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, thuộc Sở GTVT TP.HCM, cho biết hiện nay các tiêu chí liên quan đến giới hạn lượng hành khách trên xe đang áp dụng được thực hiện theo quy định của ban chỉ đạo phòng chống dịch.

Đối với các ý kiến đề xuất của người dân cũng như các đơn vị vận tải, Sở GTVT đang rà soát và sẽ tham mưu, kiến nghị UBND TP.HCM tháo gỡ những quy định bất cập để đảm bảo khai thác tối đa công suất của các xe.•