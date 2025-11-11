Đối tượng bị truy nã quốc tế về chỉ đạo bán hàng đa cấp bị bắt tại Hà Nội 11/11/2025 21:52

(PLO)- Một người đàn ông người Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam. Người này vừa bị công an TP Hà Nội bắt giữ và bàn giao người này cho công an Trung Quốc.

Tối 11-11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiến hành bàn giao đối tượng đối tượng Sun Chenxin (người Trung Quốc)- đang bị truy nã quốc tế, cho Bộ Công an Trung Quốc.

Sun Chenxin bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát hiện một người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn tại một chung cư trên địa bàn phường Cầu Giấy.

Qua xác minh, người này là Sun Chenxin (56 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc) đang bị Cơ quan hình sự quốc tế (Interpol) truy nã về tội tổ chức chỉ đạo hoạt động bán hàng đa cấp. Ngày 25-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Sun Chenxin.

Cán bộ công an bàn giao Sun Chenxin tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: CA.

Ngày 7-11, Công an phường Cầu Giấy phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội và Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao Sun Chenxin cho Bộ Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Cùng ngày 11-11, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Thiệu Văn (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-9, Thiệu Văn đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài, thuê homestay tại phường Cầu Giấy.

Trong các ngày 29 đến 31-10, Thiệu Văn mang vali chứa thiết bị phát sóng đến nhiều khu vui chơi, trung tâm thương mại ở Hà Nội để kích hoạt hệ thống để giúp đồng bọn xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông và tài khoản ngân hàng của người dân.

Nhóm của Thiệu Văn giả lập website ngân hàng, gửi đường link giả mạo đến người dân yêu cầu xác thực thông tin. Khi người dân nhập tài khoản và mật khẩu, nhóm này chiếm quyền kiểm soát và rút tiền trong tài khoản.

Đến chiều 3-11, Thiệu Văn bị Công an phường Cửa Nam bắt giữ.