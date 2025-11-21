Đồng Tháp: Cụ ông 74 tuổi bị ong đốt hơn 100 vết 21/11/2025 15:53

(PLO)- Cụ ông 74 tuổi ở Đồng Tháp được cứu sống kịp thời sau khi bị đàn ong lạ đốt hơn 100 vết, nhập viện trong tình trạng khó thở, đau nhiều.

Ngày 21-11, tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công 1 trường hợp bị ong đốt hơn 100 vết.

Bệnh nhân là ông Lê Văn Châu (74 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây) được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu vào sáng cùng ngày.

Theo gia đình, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Châu đi ra vườn thì bị 1 đàn ong lạ tấn công, đốt vào vùng đầu, cổ, ngực và bụng. Thời điểm xảy ra sự việc, ông ở nhà 1 mình và có tiền sử tai biến mạch máu não với di chứng yếu nửa người phải nên không thể chạy thoát. Ông phải kêu cứu lớn và được hàng xóm hỗ trợ trước khi người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng mệt, khó thở và đau nhiều.

Cụ ông 74 tuổi bị ong đốt hơn 100 vết được cấp cứu kịp thời

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, ê kíp đã xử trí theo phác đồ phản vệ, cho thở oxy, giảm đau và tiến hành lấy hơn 100 kim ong còn cắm trên cơ thể bệnh nhân.

Sau khoảng 2 giờ cấp cứu và theo dõi, tình trạng ông Châu đã ổn định. Các vùng bị ong đốt xuất hiện nhiều vết bầm.

Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.