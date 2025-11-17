Đùa giỡn với cô gái dưới cầu, nam thanh niên rơi xuống sông chết đuối 17/11/2025 19:33

(PLO)- Một nam thanh niên khoảng 30 tuổi được cho là đang đùa giỡn với một phụ nữ dưới cầu Đôi, phường An Phú Đông, TP.HCM, thì bất ngờ trượt chân rơi xuống sông, chết đuối.

Chiều 17-11, Công an phường An Phú Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên rơi xuống sông dưới chân cầu Đôi và tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc được công an phong tỏa. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh M (khoảng 30 tuổi). Người dân gần đó cho hay vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, anh M và một phụ nữ ngồi dưới dạ cầu Đôi, có biểu hiện quen biết và đang nô đùa cùng nhau. Trong lúc di chuyển, anh M không may trượt chân rơi xuống sông.

Nguyên nhân nam thanh niên rơi xuống sông hiện đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xung quanh đã lao xuống nước đưa nạn nhân lên bờ, sơ cấp cứu nhưng anh M không qua khỏi.

Lực lượng công an và đội cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực dưới chân cầu để phục vụ công tác điều tra. Đến gần 18 giờ, khám nghiệm sơ bộ hoàn tất.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác pháp y và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.