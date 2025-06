Giám đốc Công an tỉnh Long An nhận quyết định nghỉ chờ hưu 28/06/2025 05:53

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Lâm Minh Hồng Hà nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưu.

Ngày 27-6, Công an tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao quyết định cho ông Lâm Minh Hồng. Ảnh: CA

Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An; đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Long An.

Ông Lâm Minh Hồng (56 tuổi, quê huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là cán bộ trưởng thành từ lực lượng Công an tỉnh An Giang. Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Long An từ tháng 7-2020, ông từng có một nhiệm kỳ làm Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Long An, Thiếu tướng Hồng đã chỉ đạo điều tra, phá nhiều vụ án lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài công tác nghiệp vụ, ông còn chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân phục vụ.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng hoa Giám đốc Công an tỉnh Long An. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Lâm Minh Hồng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Ông Út nhấn mạnh: “Đồng chí Hồng đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, nhất là trong việc tăng cường niềm tin giữa chính quyền, công an và nhân dân”.

Với nhiều thành tích trong quá trình công tác, ngày 13-6 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Lâm Minh Hồng.

Việc phong tướng được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của ông trong suốt quá trình cống hiến.

Theo quyết định, Thiếu tướng Lâm Minh Hồng sẽ chính thức nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-7-2025.