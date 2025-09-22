Giảm thời gian cấp giấy miễn thị thực xuống còn 1 ngày 22/09/2025 19:12

(PLO)- Chính phủ chính thức phê duyệt giảm thời gian cấp giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc.

Ngày 21-9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao năm 2025.

Cụ thể, Chính phủ đã phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 lĩnh vực, gồm báo chí; ưu đãi, miễn trừ; hội nghị, hội thảo quốc tế; hoạt động của các tổ chức nghiên cứu, hợp tác song phương; miễn thị thực; xuất nhập cảnh; công chứng.

Trong đó, Chính phủ phê duyệt bổ sung cách thức thực hiện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia và giảm thời gian giải quyết thủ tục lập Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục cử phóng viên thường trú tại các địa phương khác của Việt Nam; thủ tục cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam...

Ngoài ra, Chính phủ cũng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc.

Chính phủ chính thức giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc. Ảnh minh hoạ

Cùng với đó, bổ sung hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đối với thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, giảm thời gian giải quyết thủ tục Công chứng tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch từ không quá 2 ngày làm việc còn trong vòng 24 giờ làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp, thời gian công chứng giảm từ không quá 10 ngày làm việc xuống 6 ngày làm việc.

Chính phủ cũng cho phép cơ quan sử dụng chữ ký số, con dấu số khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao.