Hàng chục thanh niên lên núi thuê villa chơi ma túy 09/09/2025 16:39

Ngày 9-9, Công an TP Đà Nẵng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 9/22 thanh niên để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, đây là kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ việc phát hiện, bắt quả tang hàng chục nam, nữ thanh niên thuê villa để tổ chức sử dụng ma túy tập thể.

Các thanh niên lên núi thuê villa chơi ma túy bị phát hiện, tạm giữ. Ảnh: CATP.

Cụ thể, vào rạng sáng 5-9, Công an phường Hải Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra villa L (thôn Nam Yên, phường Hải Vân). Qua kiểm tra phát hiện 22 thanh niên (15 nam và bảy nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, có 15/22 thanh niên dương tính với chất ma túy.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chín thanh niên trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau, gồm: Biên Ngọc Hiếu (23 tuổi), Huỳnh Văn Ngọc (24 tuổi), Hoàng Lê Nhật Tú (23 tuổi), Nguyễn Nhân Phước Trung (24 tuổi), Trần Văn Minh Thịnh (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Thiện (28 tuổi), Nguyễn Hồng Phúc (24 tuổi), Hoàng Lê Nhật Long (30 tuổi) và Nguyễn Đại Hiệp (28 tuổi).

Ngoài chín thanh niên bị tạm giữ, có năm thanh niên khác bị xử lý hành chính, số còn lại bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.