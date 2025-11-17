Harry Kane và đội tuyển Anh đi vào lịch sử 17/11/2025 13:59

Hai pha lập công ở những phút cuối của chân sút lão luyện Harry Kane đã giúp HLV Thomas Tuchel chạm tới cột mốc lịch sử ngay tại Tirana. Với thắng lợi này, đội tuyển Anh đã nối dài chuỗi tám trận toàn thắng ở bảng K, đồng thời trở thành đội châu Âu đầu tiên trong lịch sử từng giành trọn ba điểm ở tối thiểu sáu trận vòng loại World Cup mà không thủng lưới bất kỳ bàn nào.

Thành tích này giúp Tam Sư sánh ngang với tuyển Đức năm 2018, đội gần nhất khép lại vòng loại với chuỗi trận toàn thắng. Không những vậy, đội tuyển Anh đã kéo dài mạch bất bại của họ tại vòng loại World Cup lên 39 trận kể từ sau thất bại 0-1 trước Ukraine vào năm 2009.

Ở chiến dịch lần này, tuyển Anh ghi tới 22 bàn thắng và không phải nhận bất kỳ bàn thua nào, qua đó ghi tên mình vào danh sách những đội có hành trình vòng loại hoàn mỹ nhất trước khi bước vào giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Hai đội Tây Ban Nha và Na Uy cũng đang duy trì thành tích tương tự khi vẫn còn một trận đấu trong tay, nhưng Anh đã hoàn tất chiến dịch với phong độ vượt trội.

Đội trưởng Harry Kane lập cú đúp vào lưới Albania. Ảnh: EPA.

Thêm vào đó, chiến thắng trước Albania đã giúp tuyển Anh nối dài chuỗi 10 trận thắng liên tiếp mà không để đối thủ xuyên thủng mành lưới, cân bằng kỷ lục từng được Tây Ban Nha thiết lập trước đây. Tam Sư cũng khép lại năm 2025 với tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong một năm dương lịch kể từ năm 1946: chín chiến thắng trong 10 trận đấu dưới quyền Thomas Tuchel, chỉ duy nhất thất bại trong trận giao hữu với Senegal hồi tháng 6.

HLV Tuchel không giấu được sự hài lòng: “Đây là một trận đấu chất lượng. Tôi thật sự thích cách các cầu thủ chiến đấu. Đã có những khoảnh khắc chúng tôi hoàn toàn kiểm soát, nhưng cũng có lúc bị đẩy vào thế khó và phải đối mặt với áp lực. Những trận như thế này cần một tình huống đặc biệt, một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc pha bóng cố định để tạo bước ngoặt”. Ông khẳng định tinh thần thi đấu và sự tập trung của toàn đội là lý do khiến họ xứng đáng với chiến thắng.

Điều thú vị là Tuchel bắt đầu chặng đường dẫn dắt tuyển Anh bằng thắng lợi 2-0 trước chính Albania vào tháng 3, và cũng bằng cách đó khép lại năm đầu tiên cầm quân đầy ấn tượng. Dù đã giành vé dự World Cup từ tháng 10, các cầu thủ vẫn duy trì sự nghiêm túc theo yêu cầu của chiến lược gia người Đức, thể hiện qua chiến thắng trước Serbia và trận đấu vất vả nhưng hiệu quả trước Albania.

HLV Tuchel hai lần thắng chính đối thủ này Albani. Ảnh: EPA.

Phía trước họ là những thử thách khắc nghiệt hơn nhiều tại World Cup, nhưng màn trình diễn ổn định hiện tại đã tạo dựng niềm tin rằng Tam Sư có khả năng hướng đến một danh hiệu lớn, điều họ chưa từng chạm tới kể từ chức vô địch World Cup năm 1966. Tháng 3 sang năm, đội tuyển Anh sẽ trở lại với hai trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết, và đến ngày 5-12, Tuchel sẽ biết đối thủ của mình sau lễ bốc thăm tại Washington.

Trong trận gặp Albania, chiến lược gia Tuchel quyết định thực hiện tới 7 thay đổi nhân sự, trong đó gồm việc đưa Jude Bellingham trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên kể từ tháng 6. Dù kiểm soát bóng vượt trội với hơn 70% thời lượng, Anh vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ Albania, đội đang có chuỗi tám trận bất bại, được xem là màn trình diễn tốt nhất của họ trong 15 năm qua. Đã có những thời điểm Albania suýt tạo bất ngờ, đặc biệt là cú sút xa của Elseid Hysaj khiến khung thành tuyển Anh bị đe dọa.

Bellingham sau khi bị gạt khỏi danh sách triệu tập hồi tháng 10 đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để giành suất đá chính, đặc biệt khi Morgan Rogers của Aston Villa thi đấu nổi bật trong thời gian anh vắng mặt. Tiền vệ của Real Madrid hoạt động nhiều hơn ở hiệp hai và đã kiến tạo một cơ hội rõ rệt cho Jarrod Bowen, dù cú sút chìm của Bowen bị thủ môn Strakosha đẩy ra ngoài.

Ngôi sao trẻ Bellingham chơi năng nổ sau khi trở lại đội tuyển Anh. Ảnh: EPA.

Trước trận đấu, Harry Kane từng chia sẻ mong muốn đội tuyển xây dựng cách tận dụng các tình huống cố định tại World Cup. Và thật trùng hợp, chính đội trưởng tuyển Anh đã mở tỷ số từ một pha đá phạt góc ở phút 74. Bóng được Bukayo Saka treo nhẹ vào vòng cấm, Strakosha xử lý không dứt khoát và Kane lập tức nhanh chân đệm bóng ghi bàn.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo của Bayern Munich tiếp tục chứng tỏ bản năng sát thủ khi nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 82. Marcus Rashford tung đường chuyền chuẩn xác để Harry Kane bật cao đánh đầu vào góc gần, nâng tổng số bàn thắng của anh cho tuyển Anh lên con số 78 sau 112 trận ra sân.

Với cú đúp này, Kane khép lại chiến dịch vòng loại theo cách hoàn hảo, còn đội tuyển Anh hoàn tất một hành trình đáng nhớ, tạo đà tâm lý mạnh mẽ cho World Cup 2026 đang đến gần.