HLV Ruben Amorim nói rõ những bấp bênh của Man United 24/11/2025 15:36

(PLO)- Manchester United đang dần tìm lại nhịp chiến thắng quen thuộc, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn giữ thái độ thận trọng và từ chối khẳng định rằng đội bóng đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mùa giải của MU không bắt đầu theo cách mà các cổ động viên kỳ vọng, nhưng theo thời gian, tập thể của HLV Ruben Amorim đã có những bước tiến rõ rệt và biết cách giành điểm trong những trận đấu quan trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Man United đã đánh bại năm đối thủ đáng chú ý gồm Burnley, Chelsea, Sunderland, Liverpool và Brighton. Đây là chuỗi kết quả tích cực cho thấy sự ổn định đang hình thành. Tuy vậy, ở hai trận gần nhất, Quỷ đỏ chỉ giành được kết quả hòa trước Nottingham Forest và Tottenham Hotspur, khiến đội vẫn chưa thể bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Vòng 12 Premier League là bước ngoặt quan trọng khi MU chạm trán Everton. Một chiến thắng có thể đưa Bruno Fernandes cùng các đồng đội tiến vào nhóm dự cúp châu Âu, mục tiêu quan trọng sau khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ. Dù vậy, HLV Ruben Amorim không muốn đội bóng rơi vào trạng thái chủ quan chỉ vì vài kết quả sáng sủa gần đây.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha lo lắng cho sự thất thường của Manchester United. Ảnh: EPA.

Phát biểu trên trang chủ của Manchester United, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh sự khắc nghiệt của môi trường Premier League, nơi bất cứ đội bóng nào cũng có thể gây bất ngờ. “Thi đấu liên tục ở giải đấu này, bạn cảm nhận rõ mọi thứ có thể đảo chiều rất nhanh. Ở nhóm cuối bảng, nhiều đội vẫn đang sở hữu số điểm đáng kể. Đây là giải đấu mà mọi trận đấu đều có thể rẽ theo những hướng không ai lường trước được”, Amorim chia sẻ.

Ông cho rằng chỉ cần một cú sảy chân, mọi nỗ lực có thể trở nên vô nghĩa: “Tôi không muốn tuyên bố rằng khó khăn đã qua. Điều tôi có thể khẳng định là chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn và sẵn sàng đối phó với bất kỳ thử thách nào có thể ập đến”.

Hướng đến trận gặp Everton, HLV Ruben Amorim đặt mục tiêu không chỉ duy trì mạch bất bại lên con số sáu, mà quan trọng hơn là phải giành trọn 3 điểm. Theo ông, chuỗi bất bại không đủ để MU có thể hài lòng trong bối cảnh đội bóng cần nâng cao chất lượng thi đấu.

Thủ quân Bruno và đồng đội Man United còn nhiều việc phải làm ở Premier League. Ảnh: EPA.

“Chúng tôi muốn kéo dài chuỗi trận không thua, nhưng chỉ bất bại thôi thì chưa đủ. Hai trận gần đây, đặc biệt là trận gặp Tottenham, tôi thực sự rất thất vọng. Đội đã không thể hiện được đúng tinh thần và lối chơi mà chúng tôi hướng tới”, HLV Amorim thẳng thắn nhìn nhận.

Ông khẳng định MU không thể xem hòa là thành công. “Ở một CLB như Manchester United, việc chỉ tránh thất bại không bao giờ là mục tiêu. Điều quan trọng nhất là phải chiến thắng. Chúng tôi đã không làm được điều đó trong hai trận gần nhất, và đó là điều khiến tôi trăn trở”, ông kết luận.

Với triết lý rõ ràng và quyết tâm cải thiện từng trận đấu, HLV Ruben Amorim kỳ vọng MU sẽ trở lại mạnh mẽ hơn khi bước vào giai đoạn quan trọng tiếp theo của mùa giải.