Lý do FIFA không khoan nhượng bóng đá Malaysia 24/11/2025 15:18

(PLO)- Bóng đá Malaysia tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng khi FIFA tuyên bố sẽ chính thức mở cuộc điều tra về các hoạt động nội bộ của FAM, đồng thời chuyển thông tin liên quan đến hành vi làm giả tài liệu cho cơ quan hình sự của nhiều quốc gia.

Hành động của FIFA là bước leo thang đáng kể trong vụ bê bối liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ được cho là đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ để xin nhập tịch nhằm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Thông cáo của FIFA kèm theo báo cáo dài 64 trang phác thảo toàn bộ lập luận của cơ quan quản lý bóng đá thế giới trong quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của FAM ngày 3-11. Trước đó, FAM tìm cách đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm đảo ngược các án phạt mà họ và bảy cầu thủ phải nhận.

Vụ kháng cáo xoay quanh nhóm cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Những cầu thủ này ban đầu được xác định là đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia dựa trên hồ sơ chứng minh họ có ông bà mang quốc tịch Malaysia. Tuy nhiên, các tài liệu được sử dụng để chứng minh mối liên hệ này sau đó bị phát hiện là giả mạo, trong khi bản thân các cầu thủ cũng chưa từng cư trú tại Malaysia trước đó.

7 cầu thủ Malaysia bị cho là giả mạo giấy tờ để khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: EPA.

FIFA cho biết bằng chứng thu thập được, bao gồm các ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WhatsApp, cho thấy những bản sao giấy khai sinh mà các cầu thủ trao đổi đều không xác nhận nguồn gốc Malaysia như đã khai. “Đặc biệt đáng lưu ý” theo mô tả của FIFA là lời khai của Palmero, người có tên thật là Gabriel Felipe Arrocha, khi anh vô tình thừa nhận: “Ông nội tôi sinh ở Venezuela và bà nội tôi sinh ở Tây Ban Nha… À, tôi muốn nói là Malaysia, xin lỗi”. Câu nói này được FIFA xem là chỉ dấu cho thấy các tài liệu mà cầu thủ này sử dụng có vấn đề nghiêm trọng.

Trong kết luận, FIFA khẳng định FAM không có đủ căn cứ pháp lý để tiếp tục theo đuổi kháng cáo và giữ nguyên toàn bộ án phạt trước đó. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở đó, cơ quan này nhấn mạnh rằng mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm khiến họ “cảm thấy cần thiết phải đưa ra thêm các nhận xét” và tiến hành những bước tiếp theo để làm rõ toàn bộ vụ việc.

FIFA cho rằng có “cơ sở rõ ràng” để mở rộng điều tra bóng đá Malaysia, đặc biệt vì dấu hiệu của hành vi làm giả giấy tờ chính thức liên quan đến nhiều quốc gia. Do vậy, Ban Thư ký của Ủy ban Kỷ luật FIFA được chỉ đạo lập tức triển khai quy trình điều tra chính thức đối với những hoạt động mang tính quốc tế của FAM. Đồng thời, báo cáo của FIFA khẳng định vụ việc sẽ được chuyển tới cơ quan hình sự của năm quốc gia bao gồm Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha, là những nơi mà theo các tài liệu bị làm giả, ông bà của các cầu thủ được cho là có nguồn gốc.

FIFA không khoan nhượng FAM. Ảnh: TNST.

Đây là lần hiếm hoi FIFA đồng thời mở điều tra nội bộ và thông báo cho cơ quan hình sự quốc tế, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nếu kết quả điều tra xác nhận có hành vi tổ chức, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho việc làm giả giấy tờ để thao túng tiêu chí nhập tịch, bóng đá Malaysia có thể đối mặt với những án phạt nặng hơn, thậm chí bị hạn chế hoạt động ở cấp độ quốc tế.

Ngay sau tuyên bố của FIFA, FAM chỉ đưa ra một thông cáo ngắn chỉ dài 127 từ. Trong đó, FAM cho biết tôn trọng quyết định bác đơn kháng cáo của FIFA và sẽ tiếp tục đệ trình vụ việc lên CAS nhằm “đảm bảo công lý được thực thi và bảo vệ tính minh bạch trong quy trình xác định tư cách thi đấu của cầu thủ”. FAM không đưa ra bình luận thêm về việc bị điều tra hay việc FIFA chuyển vụ việc sang các cơ quan điều tra hình sự.

Vụ bê bối này đã tạo ra cú sốc lớn trong bóng đá Malaysia, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia cũng như uy tín của FAM trên trường quốc tế. Với việc FIFA vào cuộc một cách toàn diện, dự kiến những diễn biến tiếp theo sẽ còn phức tạp và gây nhiều tranh luận trong thời gian tới.