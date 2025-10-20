Hơn 57% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi 36 đến 55 20/10/2025 12:15

(PLO)- Ngày 19-10, lực lượng CSGT tại 34 địa phương đã kiểm soát gần 120.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 4.515 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 20-10, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 19-10, lực lượng CSGT tại 34 địa phương tiếp tục thực hiện lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PV

Cụ thể, CSGT đã kiểm soát 119.585 lượt lái xe. Qua đó, phát hiện và lập biên bản xử lý 4.515 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, ca trưa (12h30 - 14h30): Kiểm soát 58.187 lượt phương tiện, xử lý 1.927 trường hợp vi phạm.

Ca tối (19h30 - 22h30): Kiểm soát 61.398 lượt phương tiện, xử lý 2.588 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, trong tổng số trường hợp bị xử lý, phần lớn là người điều khiển xe mô tô với 4.307 trường hợp, tiếp theo là xe con (127 trường hợp), xe tải (20 trường hợp), và các phương tiện khác.

CSGT cũng phát hiện 19 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn (gồm 18 xe mô tô và 1 xe đạp điện).

Phân tích theo độ tuổi cho thấy, nhóm tuổi từ 36-55 có tỉ lệ vi phạm cao nhất với 2.577 trường hợp, chiếm 57,1% tổng số vi phạm.

Các nhóm tuổi khác:

Từ 18-35 tuổi: 1.179 trường hợp (chiếm 26,1% ).

tuổi: trường hợp (chiếm ). Trên 55 tuổi: 628 trường hợp (chiếm 14% ).

tuổi: trường hợp (chiếm ). Dưới 18 tuổi: 65 trường hợp (chiếm 1,4%).

Theo Cục CSGT, việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.