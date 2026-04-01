Kịch bản trong mơ của MU về Rashford 01/04/2026 07:29

Vụ chuyển nhượng tiềm năng trị giá 26 triệu bảng Anh của Marcus Rashford từ MU đến Barcelona vào mùa hè này có thể được dàn xếp suôn sẻ nếu gã khổng lồ La Liga gửi một cầu thủ của họ đến Old Trafford để đổi lấy ngôi sao người Anh.

Cả Manchester United và Barcelona đều đang ở trong một tình thế khó xử liên quan đến tương lai của Marcus Rashford. Dường như có những cá nhân tại cả hai CLB đều muốn thương vụ chuyển nhượng chính thức này thành hiện thực, nhưng các thủ tục đằng sau bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào vẫn còn rất phức tạp.

Barca hoàn toàn nhận thức được những gì cần thiết để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Anh Rashford theo dạng chuyển nhượng mua đứt. Ai cũng biết rằng mức phí 26 triệu bảng Anh sẽ giúp thương vụ được hoàn tất, nhưng Barca không nhất thiết phải chi những khoản tiền lớn, nhất là sau đợt tái thiết sân Camp Nou gần đây.

Tuy nhiên, Barcelona lại sở hữu một nguồn cung cấp dồi dào các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh của CLB, điều này có thể bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào, khi tờ Daily Mail (Anh) đưa tin đội bóng xứ Catalan sẵn sàng chấp thuận bán cầu thủ trẻ để tạo ra nguồn vốn. Và Marc Casado hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ được Barcelona đem ra trao đổi trong mùa hè này.

Việc Rashford chia tay MU để gia nhập Barca chính thức là điều gần như chắc chắn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong một thế giới lý tưởng, Manchester United có thể rất muốn chiêu mộ những cầu thủ như Alejandro Balde, Fermin Lopez hay Marc Bernal của Barca để giải quyết những vấn đề cụ thể ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ trong số đó đều đã ký hợp đồng mới với Barca trong vòng 12 tháng qua hoặc khó có khả năng ra đi nếu các CLB khác không bỏ ra một khoản tiền vượt xa giá trị của Rashford.

Điều tương tự không thể nói về Casado, người có hợp đồng với nhà vô địch La Liga đến mùa hè năm 2028. Tiền vệ phòng ngự này đã có trận ra mắt đội một của Barca vào năm 2022, nhưng phải đến năm 2024, anh mới thực sự bắt đầu khẳng định vị trí của mình trong kế hoạch đội một của HLV Hansi Flick.

Casado đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cùng năm đó. Và mặc dù anh không giữ được vị trí trong đội hình của HLV Luis de la Fuente kể từ đó, cột mốc đó vẫn là minh chứng thêm cho phẩm chất đặc biệt của anh.

Manchester United đang tích cực tìm kiếm các mục tiêu ở vị trí tiền vệ khi Michael Carrick dường như chuẩn bị thực hiện một cuộc tái thiết đáng kể trong mùa hè này. Và trong số những người đến Old Trafford chắc chắn phải có một người đủ khả năng đảm nhiệm vai trò tương tự như Casemiro đã làm một cách xuất sắc.

Bất chấp những lời kêu gọi cầu thủ người Brazil xem xét lại quyết định, Casemiro sẽ rời MU khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này. Và việc Rashford dự kiến ​​chuyển hẳn đến Barca có thể giúp MU có thêm nguồn vốn để tăng cường lực lượng ở những vị trí khác trong đội hình.

Từ góc nhìn của MU, điểm tích cực lớn nhất là họ đã có một người thay thế xứng đáng cho Rashford là Matheus Cunha. Điều này cho phép MU sử dụng bất kỳ khoản tiền thu được từ việc bán Rashford một cách chiến lược, tập trung vào việc củng cố một khu vực khác trong đội hình, đặc biệt là tiền vệ phòng ngự.

Casado là tài năng đầy triển vọng của Barca và có thể gia nhập MU trong vụ trao đổi cầu thủ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bất kỳ động thái nào để chiêu mộ Casado sẽ không phải là một cuộc trao đổi đơn giản mà là hai thương vụ chuyển nhượng riêng biệt, đặc biệt là khi điều đó có thể đồng nghĩa với việc MU phải bỏ ra thêm một khoản tiền. Casado có thể không tạo ra sự chú ý như Fermin hay Bernal, nhưng anh là một cầu thủ thường xuyên đá chính ở Barcelona ở tuổi 22 với 29 lần ra sân mùa này - và những cầu thủ như vậy thì không bao giờ rẻ.

Tuy nhiên, Casado thường xuyên bị đẩy ra khỏi đội hình chính của Barca kể từ khi Frenkie de Jong bình phục hoàn toàn. Và viễn cảnh được trở thành một phần trong sự hồi sinh của MU, với cơ hội ra sân thường xuyên hơn, có thể sẽ rất hấp dẫn với Casado.

Cầu thủ trẻ Casado đã giành được cú ăn ba quốc nội cùng Barca vào năm 2025, có lẽ chỉ thiếu thành tích đáng chú ý là danh hiệu châu Âu. Tuy nhiên, có cảm giác thành tựu của Casado có thể giúp MU tăng cơ hội chiêu mộ anh từ đội chủ sân Camp Nou. Việc chi tiêu trong mùa hè của MU chắc chắn sẽ không kết thúc với Casado, nhưng thương vụ chuyển nhượng này có thể là một bước khởi đầu thuận lợi để đẩy nhanh quá trình bán Rashford của đội chủ sân Old Trafford.