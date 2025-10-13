Lật xe khách, 3 người tử vong, 19 người bị thương 13/10/2025 17:53

(PLO)- Vụ lật xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ (Lào Cai)- Mỹ Đình (Hà Nội) khiến ba người tử vong, nhiều người bị thương.

Chiều 13-10, ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày trên tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua khu vực chân dốc Vần (Km4+100).

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách chạy tuyến Lào Cai-Hà Nội

Thời điểm này, xe khách mang biển kiểm soát 21H-017.xx chở khoảng 26 hành khách, di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình (Hà Nội). Khi đến địa điểm trên, xe mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường.

Sau tai nạn, phần đầu xe bị biến dạng nặng, kính vỡ tung tóe, nhiều hành khách hoảng loạn. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Vụ tai nạn có 19 người bị thương.

Đưa nạn nhân ra khỏi xe để chở đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Việt Hồng phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và điều tiết giao thông. Các nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai cấp cứu.

Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe khách bị lật nghiêng, người dân phải phá cửa kính để đưa các hành khách ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều nay, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tập trung phương tiện, nhân lực và thuốc để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong điều kiện tốt nhất.