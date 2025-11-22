Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông ở TP.HCM: Lời cảnh tỉnh cho tất cả 22/11/2025 15:53

(PLO)- Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại TP.HCM là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ khi những mất mát đau đớn được nhắc lại, kêu gọi cộng đồng tham gia giao thông an toàn để không còn bi kịch xảy ra.

Ngày 22-11, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT.

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Nguyễn Thái Sơn, đại diện gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông cho biết, ngày 20-9 vừa qua, từ việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia của một người tham gia giao thông, vợ và hai con của anh đã ra đi mãi mãi. Trong phút chốc, anh mất cả gia đình đang yên vui, hạnh phúc.

"Hai con tôi còn quá nhỏ, một cháu sinh năm 2019, một cháu sinh năm 2023. Các con lẽ ra được đến trường, được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà… nhưng tất cả đã dừng lại mãi mãi. Tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh lớn đối với gia đình tôi và hàng ngàn gia đình khác.

Chỉ trong khoảnh khắc, những người thân yêu, là cha mẹ, vợ chồng, con trẻ, người trụ cột trong gia đình... mãi mãi ra đi. Mất mát ấy không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự trống vắng theo đuổi mỗi ngày, là tiếng cười trẻ thơ không bao giờ còn vang lên trong những ngôi nhà trước đó đang yên bình" - anh Sơn xúc động nói.

Anh Nguyễn Thái Sơn chia sẻ xúc động tại buổi lễ.

Thay mặt gia đình những nạn nhân tử vong do TNGT, anh Sơn tha thiết mong mọi người khi tham gia giao thông hãy nghĩ đến tương lai của chính mình và những người xung quanh. Mọi người hãy tuân thủ luật an toàn giao thông, đi lại an toàn để không ai phải trải qua những bi kịch đau đớn, để cuộc sống luôn bình yên và hạnh phúc.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Ban ATGT TP.HCM cho biết, trong 11 tháng năm 2025, toàn TP.HCM ghi nhận 1.926 vụ tai nạn giao thông, làm 961 người tử vong và 1.121 người bị thương. Tỷ lệ tử vong trên tổng số vụ tai nạn lên đến 49,8%.

Trung bình 2,9 người chết mỗi ngày, tính theo số liệu cộng dồn ba khu vực (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Cũng theo khảo sát tại TP.HCM, nguyên nhân vi phạm giao thông có phần đáng lo ngại: Có 71,8% cho rằng họ vi phạm vì “không thấy lực lượng CSGT”; 55% làm theo người khác; 56,8% nghĩ rằng “quen đường nên có thể tránh được CSGT”.

Số liệu nghiên cứu được công bố tại các hội thảo quốc tế cũng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của tốc độ: Chỉ vượt quá 5% tốc độ cho phép có thể làm tăng 10% nguy cơ tai nạn và tăng 20% nguy cơ tử vong. Người đi bộ có khả năng tử vong đến 80% nếu bị va chạm ở 50km/h. Ngược lại, họ có 90% cơ hội sống sót nếu va chạm ở 30km/h trở xuống.

Ông Võ Khánh Hưng chia sẻ, thanh thiếu niên là nhóm tham gia giao thông với tần suất cao. Các bạn chính là những người quyết định diện mạo văn hóa giao thông của thành phố trong hiện tại và tương lai.

Tự giác chấp hành luật giao thông không chỉ để giảm tai nạn mà còn là trách nhiệm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại. Ông bày tỏ kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đưa TP.HCM trở thành đô thị phát triển ngang tầm khu vực.