Mang cáp điện của camera trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây đi bán thì bị bắt 19/05/2025 19:06

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với CSGT Bộ Công an bắt giữ nghi phạm cắt cáp điện của hệ thống camera trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây mang đi bán.

Ngày 19-5, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, thuộc Phòng 6, CSGT Bộ Công an) cho biết, vừa bàn giao nghi phạm Nguyễn Kim Tùng (40 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi trộm cắp dây cáp thuộc hệ thống camera giám sát trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 18-5, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) phát hiện hệ thống camera giám sát tại km17 bị mất tín hiệu. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện đoạn dây cáp quang tại khu vực này đã bị kẻ gian cắt trộm.

Nguyễn Kim Tùng bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Đồng thời, lực lượng CSGT Đội 6 cũng ghi nhận 2 camera xử phạt nguội ở khu vực này trên cao tốc cũng bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội 6 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã An Phước có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra, truy xét.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 150m dây điện của hệ thống camera đã bị cắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng cùng ngày lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội 6 đã bắt quả tang Tùng cùng tang vật khi nghi phạm đang trên đường mang dây cáp đi tiêu thụ.