Một phụ nữ tử vong trong phòng ngủ với dây treo ở cổ 13/08/2025 11:50

(PLO)- Một phụ nữ ở Gia Lai tử vong trong phòng ngủ, có dây treo cổ buộc vào cửa sổ.

Ngày 13-8, thông tin từ UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết Công an phường Hoài Nhơn Bắc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ một phụ nữ tử vong bất thường trong phòng ngủ.

Nạn nhân tử vong là bà LTT (70 tuổi, ngụ khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc). Bà T tử vong trong tư thế nằm sấp, cổ có buộc sợi dây treo trên song cửa sổ phòng ngủ.

Cơ quan CSĐT đang vào cuộc điều tra nguyên nhân bà LTT tử vong. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 6 giờ 25 phút ngày 12-8, người nhà phát hiện bà LTT tử vong trong tình trạng có dây treo cổ trên cửa sổ phòng ngủ.

Ngay sau đó, người nhà đã hô hoán người xung quanh và trình báo cơ quan công an.