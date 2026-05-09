MU nổ bom tấn tuyến giữa 09/05/2026 11:11

(PLO)- MU đã bắt đầu kế hoạch cải tổ tuyến giữa cho mùa giải tới, trong bối cảnh đội bóng gần như chắc chắn trở lại Champions League.

Việc trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu khiến nhu cầu nâng cấp đội hình MU trở nên cấp thiết hơn, bởi lịch thi đấu mùa sau sẽ dày đặc và khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền hồi tháng 1 năm ngoái, Man United vẫn còn nằm ngoài tốp 5. Tuy nhiên, cú bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn sau giúp Quỷ đỏ sớm giành vé dự Champions League khi mùa giải vẫn còn ba vòng. Đây được xem là bước tiến lớn, nhất là sau mùa bóng trước đó MU chỉ kết thúc ở vị trí thứ 15.

Man United thậm chí còn có cơ hội khép lại mùa giải với tư cách đội bóng xếp ngay sau Arsenal và Manchester City. Chính sự hồi sinh này khiến ban lãnh đạo phải tính toán nghiêm túc hơn cho kỳ chuyển nhượng hè, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi nhiều thay đổi lớn đang chờ diễn ra.

Casemiro chia tay buộc MU phải gia tăng lực lượng ở giữa sân. Ảnh: EPA.

Casemiro được xác nhận sẽ rời Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng. Trong khi đó, Manuel Ugarte cũng có thể bị thay thế sau hai mùa giải không đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, MU đang tìm một tiền vệ đủ thể lực, sức tranh chấp và khả năng kiểm soát không gian để đá cặp lâu dài với Kobbie Mainoo.

Elliot Anderson của Nottingham Forest từng được xem là mục tiêu hàng đầu. Adam Wharton của Crystal Palace và Sandro Tonali của Newcastle United cũng nằm trong danh sách theo dõi. Tuy nhiên, theo Fabrizio Romano trên Give Me Sport, MU thực tế đã đưa Carlos Baleba và Ederson vào tầm ngắm từ mùa hè năm ngoái.

Đáng chú ý, chuyên gia Romano tiết lộ Baleba từng bày tỏ mong muốn chuyển đến Old Trafford. Một số nguồn tin cho rằng Man United và tiền vệ thuộc biên chế Brighton & Hove Albion đã đạt được thỏa thuận cá nhân từ mùa hè trước, thời điểm Quỷ đỏ cố gắng đưa anh rời sân Amex.

Tchouameni là đích ngắm của Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Bên cạnh Baleba, MU cũng đã liên hệ với Aurelien Tchouameni của Real Madrid để mở rộng lựa chọn ngoài thị trường Ngoại hạng Anh. Dù vậy, ưu tiên của đội ngũ tuyển trạch vẫn là tìm mẫu tiền vệ có thể bổ sung tốt cho Mainoo, thay vì sở hữu phong cách quá tương đồng.

Đây là lý do sự quan tâm dành cho Adam Wharton phần nào giảm xuống. Wharton được đánh giá có nhiều nét giống Mainoo, trong khi cầu thủ trẻ của MU vừa ký hợp đồng dài hạn và được xem là hạt nhân cho tương lai. Trong nội bộ Man United, Baleba thậm chí được gọi là “Casemiro thứ hai”. Tuyển thủ Cameroon trải qua mùa 2025-2026 không thật sự suôn sẻ, nhưng những gì anh thể hiện trước đó tại Brighton từng giúp anh được xem là một trong những tiền vệ giàu tiềm năng nhất Premier League.

Baleba nổi bật nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ, di chuyển không biết mệt, xử lý tốt trong các pha một đối một và sự linh hoạt ở khu vực giữa sân. Ở tuổi 22, anh vẫn còn nhiều không gian phát triển. Nếu tìm lại phong độ cao nhất, Baleba hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép giúp Man United xây dựng tuyến giữa mới bên cạnh Mainoo trong nhiều năm tới.