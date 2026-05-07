Harry Kane gục ngã, Mbappe ẵm giải Vua phá lưới Champions League 07/05/2026 12:45

(PLO)- Bayern Munich dừng bước trước Paris Saint-Germain (PSG) ở bán kết Champions League, và thất bại này gần như khép lại luôn cuộc đua Vua phá lưới mùa giải năm nay.

Harry Kane đã làm tất cả những gì có thể, nhưng từng đó vẫn không đủ để giúp anh vượt qua Kylian Mbappe cho danh hiệu Vua phá lưới Champions League.

Ở trận lượt về với PSG, Kane tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ. Tiền đạo người Anh tung cú dứt điểm đầy uy lực, đưa bóng đi vào lưới dù thủ môn Matvey Safonov đã nỗ lực cản phá. Pha lập công này giúp Kane nâng thành tích tại Champions League mùa này lên 14 bàn, chỉ còn kém Mbappe đúng một bàn.

Mbappe đã ghi 15 bàn ở Champions League mùa này nhưng Real đã dừng cuộc chơi. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, cơ hội bám đuổi của Kane đã chấm dứt sau tiếng còi mãn cuộc. Bayern chỉ hòa PSG 1-1 ở trận lượt về và thua chung cuộc 5-6 sau hai lượt trận. Khi đại diện Bundesliga bị loại, Kane không còn trận đấu nào để cải thiện thành tích ghi bàn.

Trong lúc Champions League chỉ còn lại trận chung kết giữa PSG và Arsenal, Mbappe gần như không còn đối thủ thực sự trong cuộc đua Vua phá lưới. Ngôi sao của Real Madrid đang dẫn đầu với 15 bàn, trong khi những cầu thủ còn khả năng ra sân đều cách anh quá xa.

Harry Kane và đồng đội Bayern đã thua PSG ở loạt trận bán kết. Ảnh: EPA.

Bên phía PSG, Khvicha Kvaratskhelia là người có thành tích tốt nhất với 10 bàn. Để bắt kịp Mbappe, anh phải ghi ít nhất 5 bàn trong trận chung kết, một nhiệm vụ gần như bất khả thi ở sân khấu lớn nhất mùa giải. Arsenal còn khó hơn, bởi chân sút tốt nhất của họ là Gabriel Martinelli mới có 6 bàn.

Vì vậy, dù Mbappe không góp mặt ở trận chung kết, danh hiệu Vua phá lưới Champions League mùa này gần như đã nằm chắc trong tay anh. Harry Kane đã tiến rất gần, nhưng cánh cửa cuối cùng lại đóng sập cùng thất bại của Bayern.