Nóng: Bayern tung đội hình cực mạnh, PSG mất ‘máy chạy’ ở màn tử chiến 06/05/2026 15:35

(PLO)- Bayern Munich sẽ bước vào trận bán kết lượt về Champions League với Paris Saint-Germain tại Allianz Arena trong tâm thế không còn đường lùi ở màn tử chiến rạng sáng 7-5.

Sau thất bại nghẹt thở 4-5 ở lượt đi tại sân Parc des Princes, đội bóng nước Đức Bayern Munich buộc phải thắng để giành vé vào chung kết, nơi Arsenal đang chờ sẵn.

Trước trận đấu quan trọng này, Bayern đón tin khá tích cực về lực lượng. Ngoại trừ Serge Gnabry chắc chắn vắng mặt, HLV Kompany xác nhận đội chủ nhà gần như có trong tay những lựa chọn tốt nhất. Lennart Karl đã bình phục chấn thương đùi sau bảy trận ngồi ngoài, nhưng khả năng cầu thủ tuổi teen này đá chính là rất thấp.

Trên hàng công, Luis Diaz và Michael Olise tiếp tục được tin tưởng. Cả hai từng ghi bàn cho Bayern ở lượt đi trước PSG và chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Heidenheim cuối tuần qua, nên thể lực được đảm bảo cho màn tái đấu tại Allianz Arena.

Harry Kane cùng đồng đội Bayern mong muốn "báo thù" PSG. Ảnh: EPA.

So với đội hình đã thua PSG 4-5, HLV Vincent Kompany dự đoán chỉ thay đổi một vị trí. Konrad Laimer nhiều khả năng đá hậu vệ trái thay Alphonso Davies, tương tự điều chỉnh mà Kompany thực hiện trong hiệp hai trận lượt đi. Những cái tên như Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala và Harry Kane vẫn là trụ cột trong kế hoạch của Bayern.

Ở phía bên kia, PSG chịu tổn thất lớn khi Achraf Hakimi vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Hậu vệ người Morocco gặp vấn đề ở cuối trận lượt đi và dự kiến phải nghỉ vài tuần. Đây là mất mát đáng kể với HLV Luis Enrique, bởi “máy chạy” Hakimi là mắt xích quan trọng ở cả phòng ngự lẫn tấn công, đã có 3 bàn và 9 kiến tạo mùa này.

Do Hakimi là hậu vệ phải đúng nghĩa duy nhất trong đội hình PSG, Warren Zaire-Emery sẽ được kéo xuống thay thế. Cầu thủ 20 tuổi này từng nhiều lần đảm nhận vai trò đó và sẽ cùng Marquinhos, Willian Pacho và Nuno Mendes tạo thành hàng thủ của đội khách. Mendes từng phải rời sân ở lượt đi, nhưng tình trạng của anh không nghiêm trọng.

PSG có hàng công không phải dạng vừa. Ảnh: EPA.

Việc Zaire-Emery lùi xuống phòng ngự khiến Fabian Ruiz có cơ hội trở lại đội hình chính. Anh sẽ sát cánh cùng Vitinha và Joao Neves ở tuyến giữa, bộ ba giữ vai trò quan trọng trong cách PSG kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm mạnh lớn nhất của PSG vẫn nằm ở hàng công. Desire Doue, Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia đã cùng nhau tạo dấu ấn trong cơn mưa bàn thắng ở lượt đi.

Kvaratskhelia đang đứng trước cơ hội vượt kỷ lục ghi bàn của Zlatan Ibrahimovic cho PSG trong một mùa Champions League, trong khi Dembele có thể trở thành cầu thủ PSG đầu tiên ghi ít nhất hai bàn trong ba trận Champions League liên tiếp.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Harry Kane.

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.