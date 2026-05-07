PSG gieo ác mộng cho bóng đá Anh, đến lượt Arsenal... 07/05/2026 09:18

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp Arsenal vào ngày 30-5, với sự tự tin cực lớn.

Đại diện nước Pháp PSG vừa vượt qua Bayern Munich ở bán kết sau hai trận với tổng tỉ số 6-5 để giành vé đến trận đấu cuối cùng, trong khi Arsenal cũng xuất sắc hạ Atletico Madrid để trở lại chung kết sau nhiều năm chờ đợi.

Điểm khiến trận đấu này trở nên đáng chú ý hơn nằm ở thành tích của PSG trước các đội bóng Anh tại Champions League mùa này. Đội bóng thủ đô Paris gần như biến những đại diện Premier League thành “con mồi quen thuộc” trên hành trình tiến vào chung kết.

Ở vòng 16 đội, PSG loại Chelsea bằng màn trình diễn áp đảo. Họ thắng 5-2 tại Parc des Princes, rồi tiếp tục đánh bại đối thủ 3-0 ngay tại Stamford Bridge. Sang tứ kết, Liverpool cũng không thể đứng vững trước sức mạnh của thầy trò PSG. Đội bóng Pháp thắng cùng tỷ số 2-0 ở cả Anfield lẫn Parc des Princes, qua đó khép lại cuộc đối đầu một cách đầy thuyết phục.

PSG cầm hòa Bayern Munich lượt về bán kết Champions League để vào chung kết với Arsenal. Ảnh: EPA.

Trước đó ở vòng bảng, PSG cũng từng chạm trán Tottenham Hotspur và Newcastle United. Họ đánh bại Tottenham với tỷ số 5-3 trong một trận cầu bùng nổ, sau đó hòa Newcastle 1-1. Như vậy, sau sáu lần gặp các CLB Anh mùa này, PSG giành tới năm chiến thắng và chỉ hòa một trận.

Thành tích ấy chắc chắn sẽ trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn cho Ousmane Dembele cùng các đồng đội trước chung kết.

Tuy nhiên, Arsenal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng London đang có phong độ cao và khát khao chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử. Trận chung kết vì thế trở thành màn thử lửa khốc liệt cho cả hai.