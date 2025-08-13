Nghẹt thở bảng B và khó lường đối thủ của Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á 13/08/2025 13:05

(PLO)- Sau khi khép lại vòng bảng với vị trí nhất bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng sự chú ý về bảng B để chờ xác định đối thủ của mình ở vòng bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Vòng bảng sẽ chính thức hoàn tất sau lượt trận cuối của bảng B diễn ra đêm 13-8, và đây hứa hẹn là buổi tối đầy kịch tính khi ba đội Myanmar, Philippines và U-23 Úc đều đang chạy đua quyết liệt cho hai chiếc vé vào vòng knock out giải nữ Đông Nam Á.

Hiện tại, cục diện bảng B khá căng thẳng. Myanmar tạm dẫn đầu với 6 điểm và đang nắm quyền tự quyết. Chỉ cần hòa trước Philippines, họ sẽ giữ chắc ngôi nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại. Ngược lại, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á Philippines rơi vào tình thế buộc phải thắng mới có thể tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi hậu.

Trận đấu giữa Myanmar và Philippines vì vậy không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giành vé đi tiếp, mà còn là màn so tài danh dự, nơi cả hai đội đều có lý do để dốc toàn lực. Ở một diễn biến khác, U-23 Úc đang có 3 điểm, cùng bằng với Philippines nhưng hiệu số thấp hơn. Họ sẽ gặp Đông Timor, đội đã sớm bị loại và không còn động lực. Đây là thời cơ cho U-23 Úc tìm kiếm một chiến thắng đậm đà, nhằm cải thiện chỉ số phụ trong trường hợp phải cạnh tranh với hai đối thủ còn lại.

Các cô gái dưới 23 tuổi của Úc sẽ phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới tuyển nữ Đông Timor để chiếm ưu thế về chỉ số phụ. Ảnh: CCT.

Kịch bản kịch tính nhất hoàn toàn có thể xảy ra nếu Philippines thắng Myanmar và U-23 Úc cũng đánh bại Đông Timor. Khi đó, ba đội sẽ cùng có 6 điểm, buộc ban tổ chức phải tính đến hiệu số đối đầu trực tiếp để phân định vị trí. Với luật thi đấu hiện tại, đội nhất bảng B sẽ gặp Thái Lan ở bán kết, trong khi đội nhì bảng sẽ đụng độ chủ nhà Việt Nam, đội bóng đang có phong độ cực cao với thành tích toàn thắng, ghi 14 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Điều này khiến cho chiếc vé nhì bảng B trở nên “nóng” hơn bao giờ hết, bởi ai cũng hiểu rằng đối đầu với Việt Nam trên sân Lạch Tray, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, là thử thách cực lớn.

Đáng chú ý, phong độ của ba đội ở bảng B cho đến thời điểm này khá khác biệt. Myanmar thể hiện sự ổn định nhờ lối chơi gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Philippines dù không bùng nổ như giải trước nhưng vẫn sở hữu hàng công sắc bén với những mũi nhọn có thể tạo đột biến. U-23 Úc thì trẻ trung, tốc độ và giàu năng lượng, nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong các trận đấu căng thẳng. Chính sự tương phản này khiến cho hai trận đấu tối nay càng thêm khó đoán.

Bất kỳ ai gặp tuyển nữ Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á cũng đều gặp khó vì sức ép lớn từ các cổ động viên cuồng nhiệt trên sân Lạch Tray. Ảnh: CCT.

Với đội tuyển nữ Việt Nam, việc chờ đối thủ có thể xem là lợi thế, bởi ban huấn luyện sẽ có thời gian phân tích và chuẩn bị chiến thuật phù hợp cho từng kịch bản. HLV Mai Đức Chung vốn nổi tiếng với khả năng đọc trận đấu và đưa ra điều chỉnh hợp lý, nên việc quan sát kỹ bảng B sẽ giúp ông cùng các học trò có sự chuẩn bị kỹ càng nhất.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra vào ngày 16-8. Nếu vượt qua vòng này, Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết trên sân nhà Lạch Tray và sẽ rất tuyệt vời để một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là 90 phút quan trọng của vòng bán kết, nơi mọi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá.

Trong lúc chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam, người hâm mộ chắc chắn sẽ dõi theo từng diễn biến của bảng B tối nay, bởi đó chính là bước ngoặt quyết định hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đấu Đông Nam Á năm 2025.