Người dân Cà Mau hưởng phí 0 đồng khi làm thủ tục hành chính trực tuyến 22/11/2025 20:59

(PLO)- Cà Mau áp dụng mức thu phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến và xóa bỏ rào cản địa giới hành chính.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết trong năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đã tăng 14 bậc, xếp hạng 20 cả nước. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ.

Miễn phí để thu hút hồ sơ trực tuyến

Cụ thể, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND, áp dụng mức thu phí 0 đồng khi người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Cạnh đó, công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chỉ đạo thường xuyên; kết quả, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt 82,41% (trong đó, cấp tỉnh đạt 79,25%; cấp xã đạt 85,35%), xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố.

Cà Mau đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và đã kết nối với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, giúp tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Tỉnh có 1.048 thủ tục hành chính được kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ đó tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 92%, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố được so sánh.

Xóa rào cản địa giới hành chính

Một điểm sáng khác của Cà Mau là việc triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã công bố danh mục 2.234 thủ tục (đạt tỷ lệ 100%) được thực hiện theo cơ chế này.

Điều này có nghĩa người dân có thể nộp hồ sơ ở bất cứ đâu mà không cần về đúng xã đang cư trú. Và Cà Mau là một trong sáu địa phương trên cả nước công bố 100% thủ tục thực hiện theo cơ chế phi địa giới hành chính.

Cà Mau đã thành lập 64 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 để phục vụ người dân tốt hơn. Cạnh đó, tại 64/64 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều được bố trí 2 nhân viên VNPT để hỗ trợ xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bố trí từ 01 đến 2 thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ hướng dẫn người dân. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp, phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.