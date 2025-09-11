Người nhặt ve chai đánh chết 1 thanh niên vì bị chụp hình 11/09/2025 15:51

(PLO)- Người đàn ông nhặt phế liệu ở Đắk Lắk dùng đá đánh chết một thanh niên với lý do cho rằng người này chụp hình mình.

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, ngụ thôn 16, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ông Tăng dùng đá đập liên tiếp vào đầu anh LHS (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm nạn nhân tử vong.

Nghi can Trịnh Văn Tăng tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo lời khai ban đầu của ông Tăng, khoảng 17 giờ 30 ngày 8-9, ông này đi nhặt phế liệu dọc đường ở thôn 16, xã Ea Nuôl.

Khi về đến gần nhà, anh S gọi ông Tăng vào cho một bịch đựng vỏ lon bia. Thấy chân ông Tăng bị đau, anh S lấy thuốc giảm đau xịt vào chân cho ông này.

Một lúc sau, ông Tăng đi về, anh S lấy điện thoại ra chụp hình ông Tăng. Bực tức vì bị chụp hình, ông Tăng đặt bao ve chai xuống đường rồi nhặt hai cục đá lao đến, đập liên tiếp nhiều cái vào đầu anh S làm nạn nhân ngã gục, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đến can ngăn, đưa anh S đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh S đã tử vong.

Như PLO đã thông tin, chiều tối 8-9, ông Tăng dùng đá đánh liên tiếp vào vùng đầu anh S khiến nạn nhân bị thương nặng, bất tỉnh.

Theo người dân địa phương, ông Tăng có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Hằng ngày, ông này đi nhặt phế liệu bán kiếm sống.