Nhận làm dịch vụ hồ sơ đất đai rồi tự ý bán nhiều thửa đất của khách 15/11/2025 17:11

(PLO)- Nhận làm hồ sơ đất đai tại TP Đà Nẵng, Nguyễn Thị Phương Uyên tự ý thực hiện việc chuyển nhượng, chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Ngày 15-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Uyên (33 tuổi, ngụ phường Điện Bàn) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Phương Uyên bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình nhận làm hồ sơ dịch vụ đất đai trên địa bàn Đà Nẵng, Uyên lợi dụng sự tin tưởng của chủ sử dụng đất để thực hiện việc chuyển nhượng, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo: Ai là nạn nhân hoặc có liên quan đến giao dịch do Uyên thực hiện, đề nghị liên hệ điều tra viên Phạm Văn Sinh – số điện thoại: 0967.945.111 để phối hợp giải quyết.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ “làm hộ” không có cơ sở pháp lý.

Việc chủ quan, thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến hậu quả mất tài sản, thậm chí mất cả quyền sử dụng đất.