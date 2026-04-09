Nhân viên điện lực Gia Lai trả hơn 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm 09/04/2026 17:08

(PLO)- Nhận tiền từ tài khoản lạ, nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai đã trình báo, nhờ cơ quan chức năng tìm người chuyển nhầm trả lại.

Ngày 9-4, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã hỗ trợ công dân, trao trả thành công số tiền hơn 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Người trình báo, trao trả lại số tiền nhận chuyển khoản nhầm là ông Nguyễn Tấn Quang (ngụ xã Chư Sê, nhân viên của Công ty Điện lực Gia Lai).

Ông Nguyễn Tấn Quang (áo vàng) đã trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 8-4, ông Quang phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền hơn 30 triệu đồng từ tài khoản lạ.

Ngay sau đó, ông Quang trình báo sự việc với Công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm người chuyển nhầm, trả lại.



Ngay sau đó, công an xác định người chuyển nhầm là ông Nguyễn Hồng Nghi (ngụ TP.HCM).