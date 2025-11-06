Nhiều trường tại TP.HCM cho học sinh tan học sớm tránh triều cường và bão số 13 06/11/2025 18:02

(PLO)- Một số trường học trên địa bàn TP.HCM đã cho học sinh tan học sớm so với thường lệ, nghỉ học ngoại khoá để tránh ảnh hưởng của triều cường và bão số 13.

Bão số 13 đã mạnh lên cấp 15 và diễn biến khá phức tạp. Vì thế, nhiều trường đã có sự điều chỉnh về lịch học để đảm bảo an toàn.

Chị Thu Hoài, phụ huynh Trường Mầm non Phước Long B, phường Phước Long cho biết chiều nay, trường thông báo mở cổng để phụ huynh có thể đón con từ 15 giờ nếu có nhu cầu. Nhà trường vẫn duy trì việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở các lớp như bình thường. Bình thường trước đó, các bé ra về lúc 16 giờ.

Học sinh Trường tiểu học Bùi Văn Ba trong giờ chào cờ đầu tuần - Ảnh: HỒNG NGA

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn vừa ra quyết định từ ngày 7-11, học sinh toàn trường sẽ ra về lúc 15 giờ 40 phút.

"Các tiết học câu lạc bộ thường thực hiện sau thời gian này sẽ được bù trong thời gian tới. Phụ huynh nào không tiện đón học sinh có thể thông báo đến nhà trường, bảo mẫu sẽ đảm bảo việc trông học sinh đến 17 giờ cùng ngày" - thông báo nêu rõ.

Trưa 6-11, Hệ thống trường PennSchool đã gửi tin nhắn đồng loạt cho phụ huynh về việc bão số 13 đang di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến thời tiết và giao thông.

Do đó, nhà trường khuyến khích phụ huynh đón học sinh từ 14 giờ 30 và đón trước 15 giờ 30, nhằm hạn chế di chuyển trên đường khi mưa giông lớn. Trước đó, phụ huynh đón con lúc 16 giờ.

Trước đó, tối 5 -11, ông Phạm Văn Phước - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Văn Ba (xã Nhà Bè) - cũng gửi thông báo đến phụ huynh về việc học sinh sẽ tạm nghỉ học các môn ngoài giờ chính khóa.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 6-11, học sinh các lớp võ thuật Taekwondo, thể dục Aerobic, và Tin học IC3 Spark tạm nghỉ các buổi chiều. Thời gian học trở lại sẽ được thông báo khi tình hình thời tiết an toàn hơn.

Nhà trường đề nghị phụ huynh đón học sinh đúng giờ tan học là 16g để hạn chế tối đa nguy hiểm.

Theo phụ huynh Trường THCS Duy Tân và Trường THCS Vũng Tàu, Khu vực 3 đã học trực tuyến từ chiều hôm nay. Còn ngày mai, trường cho biết sẽ thông báo sau

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có thông báo gửi các cơ sở giáo dục về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó ảnh hưởng của bão số 13.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Đặc biệt, tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra, cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.

Hoàn lưu bão số 13 tràn xuống TP.HCM và Nam Bộ, khiến khu vực này nguy cơ mưa lớn và ngập nặng do trùng đỉnh triều cao nhất năm, chiều 6-11.

Đáng chú ý, thời điểm này trùng đợt triều cường Rằm tháng 9 âm lịch – được dự báo cao nhất năm, nguy cơ gây ngập sâu ở vùng trũng thấp, ven sông Sài Gòn.