Những bàn thắng ‘lạ’ khiến cuộc đua trụ hạng V-League khó lường 16/06/2025 11:46

CLB Nam Định chính thức bảo vệ thành công chức vô địch sau chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam ngay trên sân khách nhưng cuộc đua trụ hạng V-League vẫn còn tiếp diễn. Hai bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông nói thay cho sức mạnh của đội bóng thành Nam mùa này rất ổn định, bản lĩnh và hiệu quả. Với 51 điểm sau 25 vòng, họ tạo ra cách biệt đủ lớn để vô địch trước một vòng đấu.

Nếu như Nam Định ăn mừng trên sân khách, thì cuộc đua trụ hạng V-League diễn ra thật khó lường. Tại sân Vinh, chủ nhà SL Nghệ An khiến người hâm mộ thót tim. Thật lạ lùng khi bị HA Gia Lai (đã chắc chắn trụ hạng trước hai vòng đấu) dẫn trước 2 bàn và mất người từ sớm (thẻ đỏ của thủ môn Văn Việt), đội bóng xứ Nghệ vẫn lội ngược dòng không tưởng.

Những bàn thắng của Quang Vinh, Mạnh Quỳnh (chỉ trong 3 phút) và Zaracho giúp SL Nghệ An thắng ngược 3-2, qua đó chạm mốc 26 điểm và chắc suất trụ hạng. Họ thậm chí vượt mặt Quảng Nam – đội bất ngờ rơi vào thế nguy hiểm dù tưởng như an toàn.

Những bàn thắng "lạ" trên sân Vinh đã khiến cuộc đua trụ hạng V-League trở nên lắt léo khó lường. Ảnh: CCT.

Trên sân Hà Tĩnh, đội SHB Đà Nẵng cũng trải qua một buổi chiều đầy cảm xúc. Từ thế trận bị dẫn 0-2, họ gỡ hòa 2-2 để giành 1 điểm quý giá. Với 22 điểm, đội bóng sông Hàn đang tạm hơn Bình Định đúng 1 điểm, giữ quyền tự quyết trước vòng 26.

Trái ngược với hai đội bóng ở nhóm đèn đỏ, CLB Bình Định tiếp tục rơi vào khủng hoảng sau khi thua 0-1 trước chủ nhà TP.HCM – đội chính thức trụ hạng. HLV Trần Minh Chiến bất lực khi đội bóng đất Võ rơi xuống đáy bảng xếp hạng chỉ với 21 điểm, mất quyền tự quyết, và buộc phải đánh bại CLB Hà Nội ở vòng cuối, đồng thời hy vọng SHB Đà Nẵng sẩy chân trước SL Nghệ An, đội đã hết mục tiêu. Cuộc đua trụ hạng V-League ở vòng 26 cực khó cho Bình Định.

Theo đó, trước vòng đấu cuối V-League mùa này đồng loạt diễn ra vào ngày 22-6, nếu đúng theo nghệ thuật sắp đặt, Bình Định sẽ nhận suất xuống hạng trực tiếp, bất chấp thầy trò Trần Minh Chiến có thắng Hà Nội. Còn lại vé play off đá với đội xếp thứ 2 ở giải hạng Nhất là cuộc chạy trốn của SHB Đà Nẵng (22 điểm) và Quảng Nam (25 điểm). Nhưng nghiệt nỗi, nút thắt giữa họ lại phụ thuộc vào hai đội SL Nghệ An và HA Gia Lai.

SHB Đà Nẵng hai lần bị thủng lưới đã gượng dậy thật ngoạn mục để san bằng 2-2 trên sân của Hà Tĩnh. Ảnh: CCT.

Kịch bản ở buổi chợ chiều V-League sẽ lắt léo hơn khi xét đến các yếu tố đối đầu và thái độ thi đấu. SHB Đà Nẵng đang nhỉnh hơn về chỉ số phụ so với Quảng Nam. Nghĩa là nếu cùng điểm, đội bóng sông Hàn vẫn xếp trên. Như vậy, nếu Đà Nẵng thắng SL Nghệ An ở vòng cuối và Quảng Nam thua HA Gia Lai, thì đội bóng xứ Quảng sẽ rơi xuống đá tranh vé vớt.

Vấn đề ở chỗ, SL Nghệ An đã trụ hạng, liệu có còn động lực thi đấu hết mình, tương tự cái cách họ ghi liền 3 bàn để ngược dòng trước đội bóng phố núi trong thế mất người? Còn với HA Gia Lai cũng không còn mục tiêu rõ ràng, nên phong độ của họ phụ thuộc rất lớn vào thái độ của các trụ cột của mình lẫn… đối phương. Đây chính là yếu tố khiến vòng 26 vẫn rất khó lường.

Ở nhóm trên, CLB CA Hà Nội thắng đậm Thanh Hóa 4-1 để nâng điểm số lên 42, vượt mặt Viettel (41 điểm) trong cuộc đua giành hạng 3. Vòng cuối, CA Hà Nội gặp Hải Phòng, còn Viettel sẽ làm khách của nhà vô địch Nam Định. Một trận hòa là quá đủ với CA Hà Nội nếu Viettel không thắng.

CLB Hà Nội (46 điểm) đã chắc chắn giành ngôi á quân trong khi Viettel (41 điểm) sẽ tranh chấp huy chương đồng với CA Hà Nội (42 điểm) ở vòng đấu cuối. Ảnh: CCT.

Bên cạnh cuộc đua trụ hạng V-League, màn rượt đuổi ở giải Vua phá lưới cũng không kém phần sôi động. Alan (CA Hà Nội) và Lucas (Hải Phòng) đang dẫn đầu với 14 bàn. Tiến Linh bám sát phía sau với 13 bàn sau cú đúp ở vòng áp chót. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo nên những màn so tài nảy lửa trong vòng cuối cùng của mùa giải.

Các trận đấu định mệnh ở V-League 2024–2025 sẽ khép lại sau vòng 26, ngày 22-6 trong sự hồi hộp đến nghẹt thở. Chức vô địch đã an bài cho Nam Định, nhưng cuộc chiến trụ hạng và chạy trốn suất play off vẫn là một canh bạc sinh tử. Rất nhiều khả năng Bình Định sẽ xuống hạng trực tiếp, còn hai đội bóng láng giềng Quảng Nam và SHB Đà Nẵng chỉ có một về đích an toàn và một phải tranh vé vớt.