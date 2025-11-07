Những hình ảnh tan hoang tại tâm bão Quy Nhơn

Thời sự

bão số 13
Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 13. Bão đã làm sập 45 ngôi nhà, trên 3.000 ngôi nhà bị tốc mái. Hạ tầng nhiều nơi, đặc biệt là hệ thống điện bị tê liệt... ước tính thiệt hại trên 5.000 tỉ đồng.
c.jpg
Theo ghi nhận của PV, sau một đêm bị bão quần thảo, sáng sớm nay, đường phố Quy Nhơn ngổn ngang cây đổ. Nhiều công trình, nhà cửa bị hư hại, kính văng tung tóe khắp nơi.
g.jpg
Từ sáng sớm, một số công nhân đang đi tìm lại những mái tôn của công trình bị bay mất.
1.jpg
Anh Hải, người dân phường Quy Nhơn Nam, cho biết trong đời mình đây là lần đầu tiên chứng kiến cơn bão khủng khiếp như đêm qua. "Mưa lớn cùng gió rít hàng giờ, mọi thứ bị gió cuốn bay hết" - anh Hải kể lại.
24.jpg
Đến sáng 7-11, khu vực Quy Nhơn vẫn chưa có điện, nhiều mạng viễn thông tin mất tín hiệu vẫn chưa được khôi phục.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận tại Quy Nhơn:

20.jpg
22.jpg
Nhiều quán ăn trên đường Vũ Bảo bị hư hỏng nặng.
13.jpg
21.jpg
Hàng loạt trụ đèn các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu bị gãy đổ, nằm ngổn ngang.
2.jpg
Những mảng tôn, biển quảng cáo nằm ngổn ngang giữa đường Nguyễn Tất Thành.
14.jpg
b.jpg
Công trình trang trí tại công viên biển Quy Nhơn bị gió xô ngã.
5.jpg
10.jpg
16.jpg
Hàng loạt cây cối ngã đổ sau bão ở Quy Nhơn.
3.jpg
4.jpg
Các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu có số lượng cây gãy đổ rất lớn.

HUỲNH HẢI
