Những hình ảnh tan hoang tại tâm bão Quy Nhơn 07/11/2025 08:51

(PLO)- Bão số 13 đã làm sập 45 ngôi nhà, trên 3.000 ngôi nhà bị tốc mái. Hạ tầng nhiều nơi, đặc biệt là hệ thống điện bị tê liệt... ước tính thiệt hại trên 5.000 tỉ đồng.