Những hình ảnh tan hoang tại tâm bão Quy Nhơn

(PLO)- Bão số 13 đã làm sập 45 ngôi nhà, trên 3.000 ngôi nhà bị tốc mái. Hạ tầng nhiều nơi, đặc biệt là hệ thống điện bị tê liệt... ước tính thiệt hại trên 5.000 tỉ đồng.
Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận tại Quy Nhơn:
Nhiều quán ăn trên đường Vũ Bảo bị hư hỏng nặng. Hàng loạt trụ đèn các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu bị gãy đổ, nằm ngổn ngang. Công trình trang trí tại công viên biển Quy Nhơn bị gió xô ngã. Hàng loạt cây cối ngã đổ sau bão ở Quy Nhơn. Các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu có số lượng cây gãy đổ rất lớn.