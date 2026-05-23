Nổ tại mỏ than Trung Quốc, 8 nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người mắc kẹt 23/05/2026 10:05

Tối 22-5, xảy ra một vụ nổ khí gas tại mỏ than ở huyện Tần Nguyên, tỉnh Sơn Tây (miền bắc Trung Quốc). Vụ việc làm 8 người thiệt mạng và 38 người bị mắc kẹt dưới mỏ, theo tờ China Daily.

Tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Đến nay, 201 người đã được đưa lên mặt đất an toàn.

Xe của lực lượng cứu hộ gần hiện trường vụ nổ tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do nồng độ carbon monoxide – một loại khí độc hại, không mùi – đã "vượt quá giới hạn" tại mỏ. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Chỉ thị liên quan vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người bị mắc kẹt và điều trị những người bị thương. Ông Tập cũng chỉ đạo điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng trên cả nước phải rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, luôn cảnh giác về an toàn lao động, tăng cường nỗ lực xác định và loại bỏ các rủi ro tiềm ẩn để ngăn ngừa các tai nạn lớn.

Trong bối cảnh Trung Quốc bước vào mùa lũ, ông cũng kêu gọi tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, các biện pháp kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai vững chắc để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.