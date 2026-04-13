Ông Erdogan cảnh cáo ông Netanyahu, đề cập khả năng tiến quân sang Israel 13/04/2026 05:00

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có các phát ngôn gay gắt đáng ngại qua lại, liên quan tình hình Lebanon và Iran.

Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã rất cao từ khi chiến sự giữa Israel và Mỹ chống lại Iran nổ ra giờ thêm leo thang đáng ngại.

Đà leo thang mới nhất bắt nguồn từ phát ngôn chỉ trích của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một bài đăng trên mạng xã hội tối 11-4, theo trang The New Arab. Trong đó ông Netanyahu viết rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Israel sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, không giống như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người dung túng cho Iran và đã tàn sát chính công dân người Kurd của mình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Yair Lapid / X

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án những phát ngôn của ông Netanyahu là "vô căn cứ, trơ tráo và sai sự thật", cáo buộc ông Netanyahu đang cố gắng gây bất ổn cho những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột khu vực, theo trang tin TRT World.

"Mục tiêu hiện tại của Netanyahu là phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình và theo đuổi các chính sách bành trướng trong khu vực" - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Ankara cũng đề cập lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành đối với ông Netanyahu, cho rằng những lời công kích cá nhân của nhà lãnh đạo Israel nhằm vào ông Erdogan phản ánh "sự khó chịu do những sự thật mà chúng tôi liên tục nêu lên trên mọi diễn đàn gây ra".

Tiếp đó, ngày 12-4, Tổng thống Erdogan lên tiếng cáo buộc Israel gây ra những hành động tàn bạo chống lại Palestine và Lebanon, đồng thời đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại nhà nước Do Thái, tương tự như các cuộc can thiệp trước đây của Israel vào Karabakh và Libya.

Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế các Đảng Chính trị châu Á ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Erdogan cáo buộc Israel “tiếp tục giết hại trẻ em, phụ nữ và thường dân vô tội mà không có bất kỳ quy tắc hay nguyên tắc nào, coi thường mọi giá trị nhân đạo".

"Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel đã buộc 1,2 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công vào các khu dân cư" - ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Hội nghị Quốc tế các Đảng Chính trị châu Á ở Istanbul vào ngày 12-4. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH/JERUSALEM POST

Trả lời phóng viên sau đó trong ngày, ông Erdogan có những lời lẽ gay gắt hơn, ám chỉ rằng Ankara có thể lựa chọn can thiệp quân sự vào Israel.

"Chúng ta phải mạnh mẽ để ngăn Israel làm điều này với Palestine. Giống như chúng ta đã tiến vào Karabakh, giống như chúng ta đã tiến vào Libya, chúng ta sẽ làm điều tương tự với họ. Không có gì ngăn cản chúng ta làm điều đó. Chúng ta chỉ cần mạnh mẽ để có thể thực hiện những bước đi này” – ông Erdogan nói.

Chưa có phản ứng từ Thủ tướng Netanyahu. Theo Jerusalem Post, Bộ trưởng Bộ Di sản Israel Amichai Aliyahu kịch liệt lên án những phát ngôn của ông Erdogan và cho biết sẽ đề xuất chính phủ Israel cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ.