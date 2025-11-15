Quốc gia nhỏ nhất sắp tạo nên kỳ tích với World Cup 15/11/2025 12:27

(PLO)-Chỉ còn đúng 1 điểm nữa, Curacao sẽ tạo nên kỳ tích khi trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup 2026.

Curacao được dẫn dắt bởi HLV người Hà Lan Dick Advocaat. Ảnh: GETTY

Quốc gia nhỏ nhất này đã thắng Bermuda 7-0, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng B tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Concacaf với 11 điểm sau 5 trận.

Chỉ cần giành thêm 1 điểm trong trận cuối gặp đội nhì bảng Jamaica vào ngày 19-11, Curacao sẽ chính thức viết nên lịch sử World Cup.

Curacao nhỏ đến mức nào?

World Cup luôn gắn liền với những câu chuyện cổ tích, được tạo nên bởi các đội bóng “chiếu dưới”.

Trong quá khứ, chúng ta từng có Iceland - quốc gia nhỏ nhất lịch sử góp mặt tại World Cup 2018, hay Cape Verde vừa giành vé dự World Cup 2026 vào tháng trước. Tại World Cup 2006, Trinidad & Tobago từng gây bất ngờ khi xuất hiện.

Thế nhưng ở vòng loại Concacaf, một câu chuyện phi thường đang diễn ra: Curacao, với dân số chỉ 156.115 người và diện tích vỏn vẹn 444 km² (thậm chí nhỏ hơn đảo Isle of Man), đang ở rất gần việc vượt qua Iceland để trở thành quốc gia nhỏ nhất từng dự vòng chung kết World Cup.

Curacao nằm ở đâu?

Curacao nằm ở vùng biển Caribbean, phía bắc Venezuela. Thế nhưng, đội tuyển của này thi đấu ở khu vực Concacaf, chứ không phải Nam Mỹ.

Quốc gia này gồm hai đảo: đảo chính Curacao và “Curacao Nhỏ” (Little Curacao), đảo thứ hai không có người sinh sống. Curacao trở thành một quốc gia tự trị vào năm 2010, sau khi cấu trúc của Antilles thuộc Hà Lan thay đổi. Ở đây, người dân nói tiếng Hà Lan, tiếng Anh và tiếng Papiamento.

Curacao có liên hệ gì với Premier League?

Cựu HLV Rangers và Sunderland - Dick Advocaat hiện đang là thuyền trưởng đội tuyển Curacao.

Dù dân số rất ít, Curacao lại sở hữu khá nhiều cầu thủ từng chơi ở các giải hàng đầu châu Âu: Juninho Bacuna (từng khoác áo Rangers và Birmingham City); Leandro Bacuna, từng thi đấu tại Premier League trong màu áo Aston Villa; Jordi Paulina - tiền đạo của Borussia Dortmund, đã ghi cú đúp vào lưới Bermuda; Sontje Hansen (Middlesbrough) cũng góp một bàn, giúp Curacao tiến gần đến chiếc vé dự World Cup

Ngoài ra, sản phẩm lò đào tạo Manchester United hiện khoác áo Sheffield United - Tahith Chong cũng đã ra sân cho Curacao ở vòng loại lần này.