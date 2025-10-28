Rashford bất ngờ bị chỉ trích dữ dội: Bất công 28/10/2025 14:01

(PLO)- Marcus Rashford bất ngờ bị chỉ trích dữ dội bởi một tờ báo Tây Ban Nha đi ngược với số đông sau khi Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận El Clasico ở vòng 10 La Liga.

Barcelona đã tụt xa hơn nữa khỏi vị trí dẫn đầu La Liga sau thất bại 1-2 trước Real Madrid trong trận El Clasico vào Chủ Nhật ở vòng 10 La Liga, nơi cầu thủ được Manchester United cho mượn Marcus Rashford đã đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Rashford bất ngờ bị chỉ trích dữ dội bởi tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) sau trận đấu.

Trận ra mắt El Clasico của Marcus Rashford đã kết thúc trong thất vọng khi Barcelona thất bại trước Real Madrid. Jude Bellingham và Kylian Mbappe đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Los Blancos, qua đó giúp Real Madrid vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai lên năm điểm.

Trận thua thứ hai trong ba trận đấu tại giải La Liga đã khiến Barca tụt xuống vị trí thứ hai. Nhưng đó không hoàn toàn là một kết cục bi thảm cho Rashford, cầu thủ được Manchester United cho Barca mượn, người đã được trao cơ hội đá chính và đóng vai trò quan trọng trong việc kiến ​​tạo bàn thắng duy nhất cho đội khách.

Chính pha di chuyển thông minh của Rashford bên cánh trái vòng cấm Real Madrid và đường chuyền sau đó đã tạo điều kiện cho Fermin Lopez gỡ hòa 1-1 cho Barca ở phút 38. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của tuyển thủ Anh trước khi anh được chuyển sang vị trí tiền đạo cắm sau khi Ferran Torres vào sân.

Marcus Rashford bất ngờ bị chỉ trích dữ dội khi tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đi ngược với số đông. ẢNH: EPA

Bất chấp kết quả đáng thất vọng, Rashford vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo chí Tây Ban Nha sau màn trình diễn của mình. Và màn ra mắt đầu tiên của anh tại một trong những trận đấu danh giá nhất của làng bóng đá có thể đã diễn ra tệ hơn nhiều nếu nhìn lại.

"Cầu thủ người Anh đã có màn trình diễn tốt trong trận El Clasico đầu tiên của mình", bài đánh giá màn trình diễn của Rashford trên tờ AS (Tây Ban Nha) viết, "Anh ấy đã kiến ​​tạo cho Fermin Lopez gỡ hòa và nỗ lực pressing".

Barcelona bước vào trận đấu với Real Madrid mà không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ chủ chốt. Robert Lewandowski, Raphinha, Gavi và Dani Olmo đều vắng mặt ở hàng công và hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, tờ Sport (Tây Ban Nha) đã đưa ra những đánh giá tích cực về cơ hội ra sân của Rashford trước trận El Clasico đầu tiên của anh. Tờ báo xứ Catalan ca ngợi màn trình diễn của Rashford tại Barca từ đầu mùa đến nay, tuyên bố cầu thủ bị MU ruồng bỏ này đang "sống trong mơ" kể từ khi đến Camp Nou theo dạng cho mượn một mùa giải.

"Đến nỗi trong trận đấu được xem nhiều nhất hành tinh, trong sự kiện thể thao tạo ra nhiều đam mê và tác động nhất, Rashford sẽ là cầu thủ đá chính", bài báo viết, " "Rashford sẽ đóng vai trò chủ chốt trong một trận El Clasico thực thụ. Khi bóng được đá đi, anh ấy sẽ là một trong những vị khách bất ngờ trên bàn tiệc trong trận đấu quan trọng nhất của La Liga.

Có thể dự đoán được, với sự trở lại của Ferran Torres trong đội hình xuất phát của Barcelona, Marcus Rashford sẽ chơi ở cánh trái. Một cơ hội vàng để biểu tượng của bóng đá Anh tiếp tục chứng minh với thế giới rằng anh đã trở lại và đang đi đúng hướng".

Tuy nhiên, tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) lại đi ngược lại các tờ báo khác, bất ngờ chỉ trích màn trình diễn của Rashford nhiều hơn và gọi màn trình diễn này là "khó hiểu". Và một pha kiến ​​tạo là không đủ để thấy được sự đóng góp của Rashford cho Barca.

"Đường kiến ​​tạo thông minh của Rashford cho Fermin Lopez không thể quyết định một trận đấu mà anh ấy dường như có khả năng tạo ra nhiều nguy hiểm hơn khi nhận bóng," bài báo chỉ trích Rashford khi viết, "Rashford đã không tận dụng tối đa sức mạnh của mình khi có khoảng trống. Ở vị trí số 9, Rashford chơi tệ hơn cả ở vị trí tiền đạo cánh".

Một phần lời chỉ trích đó của tờ Mundo Deportivo có vẻ hơi nặng nề, bởi đóng góp của Rashford vượt trội hơn hầu hết các đồng đội tại Barcelona. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Rashford vừa lập cú đúp trong chiến thắng của Barcelona trước Olympiacos tại Champions League chỉ vài ngày trước trận El Clasico với Real Madrid.