Rộn ràng ngày hội đua bò Bảy Núi 20/09/2025 16:36

(PLO)- Những màn rượt đuổi nghẹt thở, cú bứt phá ngoạn mục từ 64 đôi bò đã mang đến bầu không khí sôi động cho Hội đua bò Bảy Núi.

Ngày 20-9, tại sân đua bò xã Tri Tôn (Khu Liên hợp Thể thao – Du lịch Tà Pạ – Soài Chek), UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 30 – năm 2025.

Đây là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Hội đua bò năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ 10 xã, phường trong tỉnh.

Từ sáng sớm, hàng ngàn khán giả đã có mặt quanh đường đua để cổ vũ. Các vòng loại, tứ kết, bán kết diễn ra sôi nổi, những màn bứt tốc và rượt đuổi quyết liệt đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Kết quả, giải Nhất thuộc về đôi bò số 9 của ông Chau Khon; giải Nhì thuộc về đôi bò số 38 của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Danh hiệu tài xế điều khiển bò xuất sắc nhất thuộc về anh Nguyễn Thanh Tùng (xã Tri Tôn, điều khiển đôi bò số 9).

Ngoài cúp, cờ, tiền thưởng, các đội đoạt giải cao còn được nhận quà tặng từ nhà tài trợ như điện thoại, động cơ dầu Kubota, cùng nhiều phần thưởng khích lệ khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “Hội đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn từ phong tục truyền thống của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta, là hoạt động vui chơi, gắn kết cộng đồng.

Đến nay, hội đua đã trở thành sự kiện thể thao – văn hóa quy mô cấp tỉnh, được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định niềm tự hào của nhân dân An Giang”.

Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Hồ nhấn mạnh, qua 30 lần tổ chức, hội đua không chỉ góp phần bảo tồn nét văn hóa Khmer, mà còn quảng bá hình ảnh An Giang hiền hòa, mến khách đến bạn bè trong và ngoài nước. Thành công của hội đua cũng là nhờ sự chung tay của bà con, sư sãi, các chủ bò, nài bò và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là ngày hội lớn, góp phần thắt chặt đoàn kết, tạo dấu ấn văn hóa – du lịch đặc trưng của vùng Bảy Núi An Giang.