Sốc: Doanh nhân Phần Lan mua lại CLB Manchester United 12/10/2025 16:41

(PLO)- Nhà Glazers cuối cùng cũng đồng ý bán CLB Manchester United, theo tuyên bố gây sốc của một nhà đầu tư người Phần Lan trước đó từng không mua cổ phần của CLB.

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus cho biết ông đang có kế hoạch tiếp cận các nhà đầu tư để mua lại CLB Manchester United. Thomas Zilliacus - cái tên từng gây chú ý toàn cầu khi bước vào cuộc đua mua lại Quỷ đỏ, một lần nữa khiến người hâm mộ MU bàn tán sôi nổi.

Doanh nhân người Phần Lan tuổi 69, khẳng định rằng gia đình Glazer cuối cùng đã sẵn sàng bán CLB, sau gần hai thập niên sở hữu và bị chỉ trích dữ dội. Phát biểu của ông là lời thách thức nhắm vào một triều đại đã khiến các cổ động viên CLB Manchester United phải sống trong mâu thuẫn giữa truyền thống và lợi nhuận.

Zilliacus không phải là một người xa lạ với giới thể thao. Ông từng là lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Nokia và sau đó thành lập nhiều công ty công nghệ, trong đó có Yuuzoo, một nền tảng thương mại điện tử từng được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore.

Tương lai của CLB Manchester United chưa biết sẽ trôi về đâu. Ảnh: EPA.

Ông tự mô tả mình là “người có tầm nhìn xa về internet” và cũng là một fan trung thành của CLB Manchester United từ khi còn là cậu bé 12 tuổi. Chính niềm đam mê đó đã thúc đẩy ông tham gia cuộc đua mua lại đội bóng khi nhà Glazer công bố kế hoạch bán một phần hoặc toàn bộ CLB vào năm 2022.

Khi ấy, ông đưa ra một ý tưởng táo bạo: kêu gọi người hâm mộ trên toàn thế giới cùng góp vốn 1,5 tỷ bảng, kết hợp với 3 tỷ bảng từ chính ông, để tạo ra một mô hình sở hữu “bởi fan, cho fan”. Tuy nhiên, trong một thế giới bóng đá nơi những giao dịch được chi phối bởi các tập đoàn khổng lồ, kế hoạch đó nhanh chóng bị xem là không khả thi.

Hai ông lớn khác, Sheikh Jassim đến từ Qatar và Sir Jim Ratcliffe của Ineos, bước vào cuộc đấu giá với tiềm lực tài chính mạnh mẽ hơn nhiều. Cuối cùng, nhà công nghiệp người Anh Ratcliffe đã thắng thế, nắm quyền điều hành hoạt động bóng đá của CLB Manchester United với khoảng 30% cổ phần, còn gia đình Glazer vẫn giữ quyền kiểm soát tài chính tổng thể.

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus từng "mua hụt" MU. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Zilliacus không biến mất. Ông vẫn theo dõi sát sao những gì đang diễn ra ở Old Trafford, và khi tin đồn về một cuộc thay đổi quyền lực mới xuất hiện, ông lập tức lên tiếng. Theo lời ông, đã đến lúc các nhà đầu tư cần ngồi lại cùng nhau để “đưa CLB Man United trở lại vị thế mà họ đáng có”.

Ông nói rằng ông không xem đây là cơ hội để “giành cúp cho riêng mình”, mà là để tái tạo một đế chế bóng đá vĩ đại, một CLB có thể tự hào là số một thế giới. Ông cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với mọi bên, kể cả Sir Jim Ratcliffe hay Sheikh Jassim, miễn là tất cả cùng chia sẻ mục tiêu phục hưng CLB Manchester United.

Zilliacus tin rằng sự rạn nứt trong nội bộ giới chủ hiện tại đang mở ra một cơ hội mới. Từ lâu, mối quan hệ giữa gia đình Glazer và người hâm mộ đã rơi vào tình trạng gần như không thể hàn gắn. Kể từ khi tiếp quản MU vào năm 2005, Glazer bị cáo buộc đặt lợi ích kinh tế lên trên thành tích thể thao, biến đội bóng thành “máy in tiền” hơn là đội bóng vĩ đại từng chinh phục châu Âu.

Nhà Glazers từ lâu đã muốn bán CLB. Ảnh: EPA.

Việc CLB Manchester United chìm sâu vào nợ, cùng sự sa sút phong độ trong thập kỷ qua, khiến sự phẫn nộ của người hâm mộ ngày càng dâng cao. Nhiều cuộc biểu tình đòi “Glazer ra đi” đã diễn ra, thậm chí khiến một trận đấu tại Premier League phải hoãn lại năm 2021.

Trong bối cảnh đó, Zilliacus tin rằng thời điểm để thay đổi đã đến. Ông cho rằng Glazer đã “kiếm đủ” từ CLB Manchester United và có thể sẵn sàng rút lui nếu nhận được mức giá hợp lý. Ông tiết lộ rằng mình đang soạn thảo kế hoạch đầu tư mới, trong đó có thể kết hợp với nhiều bên khác để chia sẻ quyền sở hữu và quyền điều hành.

Dù sẵn sàng hợp tác, ông không ngần ngại chỉ trích cuộc đấu giá trước đây là “trò hề”, khi các bên chỉ cố nâng giá mà quên mất điều cốt lõi là phát triển CLB. Theo ông, “số tiền đó đáng ra phải được đầu tư vào đội bóng, vào cơ sở hạ tầng và học viện trẻ, chứ không phải để làm giàu thêm cho Glazer”.

Thành tích bết bát của thầy trò HLV Ruben Amorim buộc các nhà đầu tư mới chấn chỉnh lại. Ảnh: EPA.

Song hành với tầm nhìn ấy là những vấn đề pháp lý khiến Zilliacus bị soi xét. Tháng 2-2024, cảnh sát Singapore đã ban hành lệnh bắt giữ ông với cáo buộc công bố sai lệch báo cáo tài chính của công ty Yuuzoo. Tuy nhiên, ông lập tức phản công bằng cách khởi kiện ngược tập đoàn kiểm toán EY, cho rằng họ đã “hành động ác ý và phá hoại uy tín doanh nghiệp”. Vụ kiện vẫn đang được tòa án xem xét, và Zilliacus kiên quyết khẳng định mình vô tội. Dẫu vậy, những tranh cãi này khiến giới tài chính quốc tế tỏ ra thận trọng hơn với ông.

Điều thú vị là Zilliacus không loại trừ khả năng duy trì một phần vai trò của nhà Glazer nếu họ đồng ý hợp tác. Theo ông, mô hình lý tưởng là biến CLB Manchester United thành một tập đoàn toàn cầu với sự tham gia của nhiều cổ đông chiến lược, nơi người hâm mộ có tiếng nói thực sự trong các quyết định lớn. Ông hình dung MU có thể trở thành “CLB của một tỷ người”, tận dụng tối đa lượng fan toàn cầu bằng các sản phẩm truyền thông, nền tảng kỹ thuật số, và công nghệ thực tế ảo, thứ mà ông tin sẽ là tương lai của bóng đá thương mại.

Trong khi đó, tình hình hiện tại của CLB Manchester United vẫn rối ren. Dù Sir Jim Ratcliffe đã nắm quyền điều hành thể thao, các vấn đề sâu xa, từ hiệu suất trên sân, việc tái cấu trúc học viện, cho tới dự án nâng cấp sân Old Trafford vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng. Những kết quả thất thường tại Premier League và Champions League khiến người hâm mộ càng mất kiên nhẫn. Nhiều người cho rằng nếu Glazer thật sự bán, đó chính là “món quà lớn nhất” họ có thể trao cho CLB.

MU là đội bóng có lực lượng hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Ảnh: EPA.

Zilliacus khẳng định rằng ông sẽ không rời bỏ giấc mơ này. Ông nói: “Tôi đã yêu CLB Manchester United từ khi còn nhỏ, và tôi không thể ngồi yên nhìn đội bóng tiếp tục bị điều hành sai hướng”. Ông mô tả mình không phải là “ông trùm tài chính”, mà là một người yêu bóng đá muốn đưa MU về lại đỉnh cao. Theo ông, giá trị thật sự của CLB không nằm ở con số trên bảng cân đối kế toán, mà ở sức mạnh tinh thần và cộng đồng người hâm mộ trải dài khắp thế giới.

Những lời này khiến dư luận chia rẽ. Một bộ phận cho rằng ông chỉ đang “nói nhiều hơn làm”, bởi khả năng tài chính và uy tín của ông chưa đủ để cạnh tranh với những gã khổng lồ khác. Nhưng cũng có người tin rằng tầm nhìn của Zilliacus với một mô hình “hợp tác mở”, nơi fan và nhà đầu tư cùng điều hành có thể là hướng đi nhân văn và bền vững hơn cho bóng đá hiện đại.

Tương lai của CLB Manchester United vẫn mờ mịt, nhưng động thái mới của Thomas Zilliacus chắc chắn đã làm dậy sóng thị trường. Có thể ông sẽ không một mình lật đổ Glazer, nhưng nếu là người thắp lại câu hỏi về quyền sở hữu, về việc ai thật sự xứng đáng điều hành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, thì có lẽ ông đã đạt được điều mình mong muốn: khơi dậy một cuộc tranh luận không chỉ về tài chính, mà còn về niềm tin và tình yêu dành cho màu áo đỏ của Old Trafford.