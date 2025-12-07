Sri Lanka sẽ chi 33.000 USD cho dân mua đất xây nhà vùng cao tránh lụt; Dân Indonesia đối mặt nạn đói sau lũ 07/12/2025 07:09

(PLO)- Đã hơn 1.700 người chết sau khi mưa lũ và sạt lở tấn công một số nước châu Á, Sri Lanka chi 33.000 USD để mỗi hộ dân vùng lũ mua đất xây nhà nơi cao hơn.

Lũ lụt và lở đất tiếp tục gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại Indonesia và Sri Lanka.

Sri Lanka chi 33.000 USD để người dân vùng lũ mua đất xây nhà nơi khác cao hơn

Người dân lội qua nước lũ do bão Ditwah gây ra tại miền bắc Sri Lanka vào ngày 3-12. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chính phủ Sri Lanka xác nhận 611 người thiệt mạng, cùng 213 người mất tích trong thảm họa tự nhiên mà Tổng thống Anura Kumara Dissanayake mô tả là nghiêm trọng nhất lịch sử.

Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka (DMC) đã ban bố thêm cảnh báo sạt lở ở nhiều khu vực khi gió mùa đông bắc tiếp tục bao phủ đảo quốc và mang theo nhiều mưa hơn.

Sri Lanka ngày 6-12 đã công bố một gói bồi thường lớn nhằm giúp người dân xây dựng lại những ngôi nhà bị tàn phá sau bão, theo hãng tin AFP.

Hơn 2 triệu người - gần 10% dân số Sri Lanka - đã bị ảnh hưởng do lũ lụt và sạt lở tuần trước. Người dân vùng lũ sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu rupee (33.000 USD) để mua đất ở nơi cao hơn an toàn hơn và xây nhà mới, theo Bộ Tài chính nước này.

Người dân cũng sẽ nhận được hỗ trợ sinh kế, bao gồm tiền mặt để mua sách vở cho con, đồ dùng nhà bếp, chăn nệm và tiền thuê nhà nếu không được nhà nước bố trí chỗ ở.

Chính phủ không nêu tổng chi phí cho gói hỗ trợ này. Một quan chức cấp cao trước đó nói rằng chi phí phục hồi và tái thiết có thể lên tới 7 tỉ USD.

Ngân hàng trung ương Sri Lanka đã yêu cầu các ngân hàng thương mại, cả nhà nước lẫn tư nhân, cơ cấu lại các khoản vay của người dân bị ảnh hưởng và không áp dụng phạt đối với người chậm trả.

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 1 triệu rupee (3.300 USD) cho mỗi trường hợp thiệt mạng hoặc bị tàn tật vĩnh viễn do bão lũ.

DMC cho biết gần 75.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 5.000 căn bị phá hủy hoàn toàn trong thảm họa tuần trước. Khoảng 150.000 người vẫn đang ở trong các cơ sở trú ẩn do nhà nước quản lý, giảm từ mức cao nhất 225.000.

Không quân Sri Lanka vẫn đang sử dụng trực thăng và máy bay cánh cố định vào ngày 6-12 để tiếp tế cho các cộng đồng bị cô lập.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 5-12 cho biết cơ quan này đang xem xét đề nghị của Sri Lanka về việc được hỗ trợ thêm 200 triệu USD, ngoài khoản giải ngân 347 triệu USD mà Sri Lanka dự kiến nhận trong tháng này.

Indonesia: Người dân không chết vì lũ mà chết vì đói

Làng Tukka, huyện Central Tapanuli, tỉnh North Sumatra (Indonesia) ngày 2-12. Ảnh: AFP/YT Hariono

Ngày 6-12, người dân Indonesia phải đi bộ gần một giờ để nhận cứu trợ trong bối cảnh số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại đảo Sumatra đã vượt hơn 900 người, theo hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu chính thức, tính đến ngày 6-12, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất do bão tại 3 tỉnh trên đảo Sumatra đã tăng lên 908 người, 410 người vẫn còn mất tích.

Những cơn bão này cũng khiến khoảng 200 người thiệt mạng ở miền nam Thái Lan và Malaysia.

Người dân khu vực Aceh Tamiang, nằm ở bờ đông bắc đảo Sumatra, cho biết họ phải đi bộ một giờ, vượt qua những thân cây đổ ngổn ngang và xe hơi bị lật để đến được điểm phân phát hàng cứu trợ.

Cậu Dimas Firmansyah, 14 tuổi, học sinh một trường nội trú Hồi giáo, cho biết lối ra vào Aceh Tamiang đã bị cắt đứt và học sinh phải ở lại trường suốt một tuần, thay phiên nhau đi tìm thức ăn, phải đun sôi và uống nước lũ.

“Chúng em ở đó khoảng một tuần” - Dimas nói, đồng thời kêu gọi chính phủ đến tận nơi để chứng kiến thảm cảnh.

Giới chức địa phương trên đảo Sumatra đã kêu gọi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có thêm kinh phí cho công tác cứu hộ và cứu trợ.

Đầu tuần này, Tổng thống Prabowo Subianto nói rằng tình hình đang cải thiện và các biện pháp hiện tại là đủ.

Tỉnh trưởng tỉnh Aceh - ông Muzakir Manaf cho biết các đội ứng cứu vẫn đang tìm kiếm thi thể trong lớp bùn “ngập đến thắt lưng”. Tuy nhiên, nạn đói mới là mối đe dọa nghiêm trọng nhất ở những ngôi làng hẻo lánh và bị cô lập.

“Nhiều người rất cần nhu yếu phẩm. Nhiều khu vực ở vùng sâu vùng xa của Aceh vẫn chưa được tiếp cận. Người dân không chết vì lũ mà chết vì đói. Tình hình là như vậy” - ông Manaf nói.

Ông cho biết toàn bộ làng mạc ở Aceh Tamiang đã bị cuốn trôi.

“Vùng Aceh Tamiang đã bị phá hủy hoàn toàn, từ trên xuống dưới, từ các tuyến đường cho đến tận bờ biển. Nhiều làng và xã giờ chỉ còn là cái tên” - vị quan chức nói thêm.

Nạn phá rừng để khai thác khoáng sản và khai thác gỗ được cho là đã khiến thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng hơn. Indonesia đang điều tra các công ty bị nghi dọn rừng quanh những khu vực chịu ảnh hưởng.

Bộ Môi trường Indonesia cho biết đã tạm thời đình chỉ hoạt động của các công ty này và sẽ yêu cầu các công ty tiến hành đánh giá môi trường.