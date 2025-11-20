Tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan 20/11/2025 21:48

(PLO)- Tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, TP Đà Nẵng.

Tối 20-11, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho hay đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 tối cùng ngày, xe đầu kéo biển số 60F-01… (chưa rõ tên tuổi tài xế) chạy trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành (nối dài), xe này bất ngờ húc vào đuôi rơ-moóc của một xe đầu kéo khác lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến phần động cơ và cabin xe đầu kéo 60F-01… biến dạng hoàn toàn, tài xế bị thương nặng, kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Ngay sau đó, người dân ở gần cùng nhiều tài xế lưu thông trên tuyến đã dừng lại hiện trường tìm cách giải cứu tài xế xe 60F-01… nhưng bất thành.

Đến 19 giờ 40, CSGT Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giải cứu tài xế gặp nạn.