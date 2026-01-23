Tạo đồng thuận xã hội để phát triển năng lượng nguyên tử 23/01/2026 10:25

(PLO)- Mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết về lợi ích, hiệu quả và đóng góp của năng lượng nguyên tử.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 16-1-2026 phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn đến năm 2035, nhằm nâng cao nhận thức xã hội và tạo sự đồng thuận trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, đặc biệt là điện hạt nhân.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì Đề án, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án. Ảnh: MST

Theo quyết định, mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết về lợi ích, hiệu quả và đóng góp của năng lượng nguyên tử đối với phát triển kinh tế – xã hội.

Thông qua đó, góp phần nâng cao sự ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân, thúc đẩy văn hóa an toàn, văn hóa an ninh, bảo đảm triển khai thành công các chương trình, dự án phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân trong giai đoạn mới.

Về lộ trình triển khai, đến năm 2027, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ xây dựng chuyên mục về năng lượng nguyên tử và hạt nhân trên Cổng thông tin điện tử chính thức.

Các bộ, ngành, địa phương khác có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến lĩnh vực này trên Cổng thông tin điện tử của mình.

Đề án cũng yêu cầu tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát định kỳ và đột xuất bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, trong đó có một cuộc khảo sát quy mô lớn tại một số thành phố lớn, các địa phương có công trình, dự án liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân, nhằm đánh giá mức độ nhận thức, sự ủng hộ của nhân dân.

Mục tiêu cụ thể của Đề án, giai đoạn đến 2030.

Theo mục tiêu đề ra, mỗi năm sẽ tăng trung bình 10% số lượng tin, bài, thời lượng phát sóng và hệ số truy cập thông tin về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trên các kênh thông tin đại chúng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương liên quan.

Đến năm 2028, dự kiến đưa vào sử dụng thử nghiệm phần mềm kho dữ liệu nguồn phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và kênh hỏi – đáp về năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tầm nhìn đến năm 2035, ít nhất 80% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và ít nhất 30% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của các bộ, ngành liên quan được tiếp cận thông tin về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân.

Đối với cộng đồng dân cư tại các khu vực có dự án, ít nhất 70% người dân được cung cấp kiến thức cơ bản về vai trò, lợi ích, an toàn, an ninh và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

Trong lĩnh vực giáo dục, khoảng 90% học sinh trung học và sinh viên tại tỉnh Khánh Hòa và Đồng Nai được phổ biến kiến thức ngoại khóa về năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân.

Theo quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì đề án, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về năng lượng nguyên tử, đặc biệt là điện hạt nhân, xây dựng phương án ứng phó khủng hoảng truyền thông và giám sát thông tin sai lệch, tin giả.

Kinh phí thực hiện đề án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng các nguồn hợp pháp khác theo quy định.