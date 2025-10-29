Thầy giáo bị cá sấu xổng chuồng cắn vào chân ở Tây Ninh 29/10/2025 09:55

(PLO)- Một thầy giáo ở Tây Ninh bị cá sấu xổng chuồng cắn vào chân khi ra vườn, khiến người dân địa phương lo lắng.

Sáng 29-10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết Chi cục Kiểm lâm đang phối hợp xác minh thông tin vụ việc cá sấu xổng chuồng cắn người gây xôn xao dư luận.

Trước đó, tối 28-10, mạng xã hội lan truyền thông tin một con cá sấu xổng chuồng cắn trúng người tại xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.

Con cá sấu xổng chuồng ra ngoài cắn người. Ảnh: MXH

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người chia sẻ, bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn từ việc nuôi cá sấu trong khu dân cư.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, trước đó vào ngày 27-10, thầy PTT (45 tuổi, giáo viên một trường THCS tại xã Thuận Mỹ) trong lúc thăm lợp bắt cá ở sau vườn thì bất ngờ bị một con cá sấu nặng khoảng 8 kg lao tới cắn vào chân.

Hoảng hốt, thầy T tri hô cầu cứu. Người dân xung quanh kịp thời chạy đến hỗ trợ, bắt giữ con cá sấu.

Vết thương của thầy T bị cá sấu cắn.

Thầy T sau đó được người thân đưa đi Bệnh viện đa khoa Long An (Tây Ninh) cấp cứu, khâu vết thương ở chân. Theo người dân địa phương, con cá sấu này do một hộ dân trong vùng nuôi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và trách nhiệm của người nuôi.