Bắt được cá sấu 50kg trong khu dân cư ở Gia Lai 22/10/2025 19:25

(PLO)- Người dân bắt được cá sấu quý hiếm nặng 50kg trong khu dân cư ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Ngày 22-10, thông tin từ Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), cho biết đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước – Quy Nhơn tiếp nhận một cá thể cá sấu quý hiếm do người dân bắt được trong khu dân cư.

Người dân bắt giữ cá sấu quý hiếm trong khu dân cư, bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: QNN

Cụ thể, chiều 22-10, người dân phường Quy Nhơn Nam bất ngờ phát hiện và bắt được một con cá sấu nặng khoảng hơn 50kg tại khu vực dân cư.

Nhận biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB nên người dân đã chủ động giao nộp cá thể cá sấu này cho UBND phường Quy Nhơn Nam để cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý và bàn giao về nơi bảo tồn theo quy định.