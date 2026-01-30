Thủ tướng: Ai sai phải bị xử lý nhưng không để ảnh hưởng các dự án sân bay 30/01/2026 16:25

(PLO)- Chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm nhưng không để ảnh hưởng tiến độ các dự án, nhất là các sân bay trọng điểm.

Sáng 30-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra, “ai sai thì phải bị xử lý”, nhưng không để ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, trong đó có các dự án sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo…

Tiến đến 5.000 km đường cao tốc

Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km cao tốc, cùng 458 km nút giao và đường dẫn, vượt chỉ tiêu 3.000 km mà Chính phủ đề ra. Đặc biệt, đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội XIII, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2030 cả nước đạt 5.000 km đường bộ cao tốc.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đoạn chưa hoàn thành để khai thác đồng bộ. Nguyên nhân chủ yếu do một phần giải phóng mặt bằng chưa xong và một số vị trí cần xử lý ổn định taluy do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai trong năm 2025.

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ trương đúng thì triển khai phải nhanh, thực hiện phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao hơn giai đoạn trước.

Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy, trực tiếp vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để đẩy nhanh tiến độ. Việc này phải gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; nơi ở mới ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; tăng cường đối thoại để tạo đồng thuận.

Đối với công tác lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá, chỉ định thầu, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm “đúng, trúng”, hiệu quả; dứt khoát không chia nhỏ gói thầu, không để xảy ra bán thầu, thông thầu, “quân xanh, quân đỏ”, tham nhũng, tiêu cực.

Với các dự án đường bộ cao tốc, cần ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, có kinh nghiệm, đã triển khai tốt các dự án trước đó. Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án ngay từ đầu và kịp thời xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không để phát sinh tiêu cực.

Các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân được yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Các địa phương cần quan tâm đời sống người lao động trên công trường; lực lượng quân đội, công an tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về đầu tư công trung hạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xác định rõ các dự án trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 5.000 km đường bộ cao tốc. Trong đó, ưu tiên khu vực ĐBSCL, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành 600 km, giai đoạn tiếp theo hoàn thành thêm 600 km.

Cùng với đó, ưu tiên các dự án tại các tỉnh còn khó khăn như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La; sớm hoàn thành tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các tuyến kết nối với Lào, các dự án kết nối Tây Nguyên. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Không để ảnh hưởng tiến độ dự án sân bay

Đối với các dự án sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo…, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực; tích cực thanh tra, kiểm tra, "ai sai thì phải bị xử lý", nhưng không để ảnh hưởng tới các dự án; đồng thời tích cực mở rộng về quy mô, các đường bay. Tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu, khôi phục sân bay Nà Sản.

Về các dự án bến cảng, nhất là Cái Mép – Thị Vải, Lạch Huyện, Hòn Khoai, Liên Chiểu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đầu tư, mở rộng; đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối cảng biển, sân bay, đặc biệt là sân bay Long Thành và tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả; quán triệt tinh thần “4 không” và bảo đảm các dự án đáp ứng yêu cầu “5 hóa”.