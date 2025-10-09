Thủ tướng: 'Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được' 09/10/2025 20:23

(PLO)- Đề ra 3 tiên phong mong muốn doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Chính phủ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân cùng vươn xa ra biển lớn.

Chiều 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước: Hai cực không thể tách rời

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước là hai cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và không thể tách rời.

Từ đó, ông Thân nhận định người chỉ huy, người tư vấn và người tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp chiến đấu phải là công chức, viên chức và các cán bộ trong cơ quan nhà nước.

Vì vậy, ông đề nghị Chính phủ đặt vấn đề "cán bộ công chức, viên chức nhà nước phải là thành phần đi đầu và quan trọng nhất" thì doanh nghiệp mới theo được.

Bày tỏ mong muốn đến 2045 thu nhập đầu người của Việt Nam đạt từ 22.000-25.000 USD/năm, ông Thân cũng đề nghị Chính phủ ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp, doanh nhân thế hệ F2 - những doanh nhân kế cận của các doanh nhân thành đạt thế hệ F1 và các doanh nghiệp công nghệ có tốc độ phát triển nhanh.

Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam Nguyễn Văn Thân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Cùng với đó, để phục vụ mục tiêu xóa bỏ thuế khoán, ông cũng kiến nghị Chính phủ tăng cường hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi số và nắm bắt quy trình kê khai để thực hiện tốt quy định của Nhà nước.

Về bất động sản, ông Thân kiến nghị Thủ tướng và Chính phủ thực hiện các giải pháp mở rộng cung cầu và cân nhắc phương án thu tiền quyền sử dụng đất từ 10-20% trên giá bán bất động sản để giải phóng các nguồn lực bất động sản đang ứ đọng.

Góp ý kiến, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH- nêu hai vấn đề hiện đang là điểm nghẽn.

Thứ nhất là vấn đề luật không hồi tố, theo bà Hương, doanh nghiệp coi luật là tôn chỉ, nhưng luật cũng cần phải được hướng dẫn.

"Luật quy định xây dựng trang trại phải cách nhà dân 200m. Thời điểm xây, chúng tôi đã cách 270m. Nhưng nay Luật lại yêu cầu phải cách 400m. Khi chúng tôi hỏi, các bộ ban ngành nói: Phải làm đúng luật. Theo tôi, phải hướng dẫn luật chứ luật không nên hồi tố", bà Hương nói.

Thứ hai là vấn đề sáp nhập nhân sự. Bà Hương cho biết sau khi sáp nhập, những bộ phận mới có người chưa tiếp quản đầy đủ. Do đó, những dự án dở dang, đã làm đúng luật, chuẩn bị kỹ bị dừng lại chờ cơ quan mới.

"Cơ quan mới lại bắt đầu làm lại lần nữa, rất tốn kém thời gian", bà Hương chia sẻ và kiến nghị các bộ, ngành cần tham mưu một cách cụ thể để tháo gỡ những điểm nghẽn này.

Chính phủ đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng với đất nước, cùng với dân tộc để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: VGP

Khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện 3 tiên phong.

Trước tiên, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiến thẳng vào khoa học công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, góp phần xây dựng quốc gia số.

Tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong sản xuất kinh doanh đúng pháp luật. Tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị với tinh thần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho 3 đơn vị. Ảnh: VGP

"Với 3 tiên phong này, chúng ta sẽ cùng nhau vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ, để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hiện thực hóa theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.

"Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được; không có hạ tầng thông suốt thì không thể phát triển được", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.