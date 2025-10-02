Tiền đạo Harry Kane chính thức phá kỷ lục của Messi 02/10/2025 15:52

(PLO)- Bóng đá châu Âu mùa giải 2025-2026 vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử mới khi tiền đạo Harry Kane, chân sút chủ lực của Bayern Munich, chính thức vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ đạt mốc tham gia trực tiếp vào 20 bàn thắng nhanh nhất trong một mùa giải cấp CLB.

Thành tích của tiền đạo Harry Kane được thiết lập sau khi anh tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Bayern trước Paphos tại đấu trường lớn Champions League vào ngày 1-10.

Ở tuổi 32, ngôi sao người Anh vẫn giữ được bản năng săn bàn đáng sợ cùng sự ổn định hiếm có. Gia nhập Bayern Munich vào mùa hè 2023 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB, chân sút Harry Kane nhanh chóng chứng minh giá trị. Mùa giải 2024-2025, anh đã giúp đội bóng xứ Bavaria trở lại ngôi vương Bundesliga, qua đó giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, điều mà suốt nhiều năm khoác áo Tottenham Hotspur, anh vẫn luôn khao khát nhưng chưa thể chạm tới.

Bước sang mùa giải hiện tại, tiền đạo Harry Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Chỉ sau 742 phút thi đấu, anh đã ghi 17 bàn thắng và có thêm 3 đường kiến tạo, nâng tổng đóng góp trực tiếp lên con số 20. Con số này không chỉ giúp anh vượt qua kỷ lục của Messi ở mùa giải 2011-2012 với 749 phút, mà còn đưa Kane vào ngôi đền của những tay săn bàn vĩ đại nhất bóng đá hiện đại.

Chân sút người Anh vừa phá kỷ lục của Messi. Ảnh: EPA.

Nếu nhìn vào bảng thống kê những cầu thủ nhanh nhất chạm mốc 20 bàn thắng tham gia trực tiếp trong một mùa giải, người ta mới thấy sự xuất sắc của Harry Kane. Ngoài Messi từng giữ kỷ lục, hàng loạt siêu sao khác như Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Claudio Pizarro đều góp mặt trong danh sách. Thế nhưng, Kane đã khẳng định anh không chỉ là Vua phá lưới của Premier League trước đây, mà còn đủ tầm để sánh vai cùng các huyền thoại trong môi trường khắc nghiệt nhất châu Âu.

Điều thú vị là chính tiền đạo Harry Kane từng góp mặt trong bảng thống kê này hai lần trước đó. Ở mùa giải 2020-2021 trong màu áo Tottenham, anh đạt mốc 20 bàn thắng tham gia trực tiếp sau 871 phút. Đến mùa giải trước tại Bayern, anh tiếp tục lọt vào tốp với 891 phút. Giờ đây, Kane đã tiến thêm một bước dài để phá kỷ lục tồn tại suốt hơn một thập kỷ của Messi, khẳng định sự trưởng thành và đẳng cấp của mình.

Các chuyên gia nhận định, điểm mạnh nhất của Kane chính là sự toàn diện. Anh ghi bàn đều đặn từ mọi cự ly, lại còn sở hữu khả năng kiến tạo cho đồng đội, điều mà không phải trung phong nào cũng có được. Chính phong cách chơi thông minh, linh hoạt, sẵn sàng lùi sâu để tổ chức lối chơi khiến Harry Kane trở nên khác biệt so với nhiều chân sút thuần túy.

Rất khó cản Harry Kane khi có bóng đối diện thủ môn đối phương. Ảnh: EPA.

Người hâm mộ Bayern Munich có lý do để tin rằng với phong độ này, Harry Kane sẽ dẫn dắt đội bóng đến một mùa giải thành công rực rỡ trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Bản thân ngôi sao người Anh cũng đang nuôi giấc mơ Champions League, danh hiệu mà anh chưa một lần chạm tới trong sự nghiệp. Và nếu tiếp tục duy trì hiệu suất khủng khiếp, không ai có thể phủ nhận rằng Kane đang bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất của mình, ở tuổi mà nhiều tiền đạo đã bắt đầu đi xuống.

Sự kiện tiền đạo Harry Kane vượt qua Messi để trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 20 bàn thắng trực tiếp cho thấy một kỷ nguyên mới của bóng đá đang mở ra. Dù Messi và Ronaldo đã tạo nên những chuẩn mực khó tin trong suốt hơn một thập kỷ, giờ đây những cái tên như Kane, Haaland hay Mbappe đang đi trên con đường vĩ đại của các chân sút đương đại.