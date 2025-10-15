Tìm cách huỷ 'trúng gói khách hàng thường niên', một người bị mất sạch tiền

Ngày 15-10, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM vừa phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi. Đã có trường hợp bị lừa đảo sạch tiền trong tài khoản vì mua hàng online.
Cụ thể, anh TVH (39 tuổi, ngụ TP.HCM) thường xuyên đặt mua thiết bị y tế qua mạng. Vài ngày trước, anh nhận cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên cửa hàng quen thuộc, thông báo giao hàng. Do trùng thời điểm anh H đi làm xa, người này đề nghị anh chuyển khoản thanh toán trước. Nghĩ rằng đây là đơn hàng quen, anh H đồng ý chuyển tiền.
Sau khi chuyển, “nhân viên” tiếp tục gọi lại, nói chưa nhận được tiền và yêu cầu anh H chuyển thêm lần nữa. Cùng lúc, anh nhận tin nhắn thông báo “trúng gói khách hàng thường niên” của công ty chuyển phát, với mức phí tự động trừ từ 2 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
Lo sợ bị trừ tiền vô lý, anh H gọi lại thì được hướng dẫn “hủy dịch vụ” bằng cách kết bạn Zalo và nhấp vào đường link họ gửi. Ngay khi bấm vào liên kết, điện thoại anh bị chiếm quyền kiểm soát, toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng lập tức “bốc hơi”.
Theo Công an xã Đông Thạnh, đây là thủ đoạn mới, được thiết kế thành một “cái bẫy nhiều lớp”, từ khâu giả danh người bán, tạo tin nhắn trúng thưởng đến thao túng tâm lý hoang mang của nạn nhân. Kẻ gian thường nhắm vào những người mua hàng qua livestream hoặc các sàn thương mại điện tử. Chúng thu thập thông tin khách hàng, số điện thoại, thói quen mua sắm rồi dựng lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản.
Công an TP.HCM khuyến cáo “3 nguyên tắc vàng” bảo vệ tài khoản
Trước các chiêu thức ngày càng tinh vi, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân luôn ghi nhớ “3 nguyên tắc vàng” sau:
1. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân. Không bao giờ chia sẻ mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội, dù họ tự xưng là công an, nhân viên điện lực hay shipper.
2. Cảnh giác với mọi yêu cầu bất thường. Nếu có yêu cầu chuyển tiền, thanh toán hoặc “phí hủy dịch vụ” phát sinh ngoài quy trình thông thường, hãy dừng ngay và xác minh lại với đơn vị cung cấp qua kênh chính thống.
3. Hành động ngay khi nghi ngờ. Khi thấy dấu hiệu lừa đảo, cần lập tức chấm dứt liên lạc, báo cơ quan công an gần nhất và lưu giữ bằng chứng (tin nhắn, cuộc gọi, sao kê giao dịch) để phục vụ điều tra.
Cơ quan công an khuyến cáo thêm, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài kho chính thống, đặc biệt không làm theo hướng dẫn của người lạ qua Zalo, Messenger, Viber... Việc bình tĩnh kiểm tra thông tin trước mỗi giao dịch là cách đơn giản nhưng hữu hiệu nhất để bảo vệ tài sản trong kỷ nguyên số.