Tìm cách huỷ 'trúng gói khách hàng thường niên', một người bị mất sạch tiền 15/10/2025 11:33

(PLO)- Mua hàng online, một người nhận tin nhắn trúng “gói khách hàng thường niên” của công ty chuyển phát, làm theo hướng dẫn để hủy thì bị chiếm tài khoản và mất sạch tiền.

Ngày 15-10, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM vừa phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi. Đã có trường hợp bị lừa đảo sạch tiền trong tài khoản vì mua hàng online.

Cụ thể, anh TVH (39 tuổi, ngụ TP.HCM) thường xuyên đặt mua thiết bị y tế qua mạng. Vài ngày trước, anh nhận cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên cửa hàng quen thuộc, thông báo giao hàng. Do trùng thời điểm anh H đi làm xa, người này đề nghị anh chuyển khoản thanh toán trước. Nghĩ rằng đây là đơn hàng quen, anh H đồng ý chuyển tiền.

Công an cảnh báo về thủ đoạn giả shipper liên hệ với khách hàng rồi tạo kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa do AI tạo

Sau khi chuyển, “nhân viên” tiếp tục gọi lại, nói chưa nhận được tiền và yêu cầu anh H chuyển thêm lần nữa. Cùng lúc, anh nhận tin nhắn thông báo “trúng gói khách hàng thường niên” của công ty chuyển phát, với mức phí tự động trừ từ 2 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.

Lo sợ bị trừ tiền vô lý, anh H gọi lại thì được hướng dẫn “hủy dịch vụ” bằng cách kết bạn Zalo và nhấp vào đường link họ gửi. Ngay khi bấm vào liên kết, điện thoại anh bị chiếm quyền kiểm soát, toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng lập tức “bốc hơi”.

Theo Công an xã Đông Thạnh, đây là thủ đoạn mới, được thiết kế thành một “cái bẫy nhiều lớp”, từ khâu giả danh người bán, tạo tin nhắn trúng thưởng đến thao túng tâm lý hoang mang của nạn nhân. Kẻ gian thường nhắm vào những người mua hàng qua livestream hoặc các sàn thương mại điện tử. Chúng thu thập thông tin khách hàng, số điện thoại, thói quen mua sắm rồi dựng lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản.