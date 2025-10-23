Tìm thấy thi thể cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi ở TP.HCM 23/10/2025 16:35

(PLO)- Sau cơn mưa lớn, cụ bà bị nước cuốn trôi. Thi thể được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Đến chiều 23-10, lực lượng chức năng xã Bàu Bàng, TP.HCM đã tìm thấy thi thể cụ bà bị nước lớn cuốn trôi vào đêm qua (22-10).

Căn nhà bị nước cuốn sập hoàn toàn.

Thi thể được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng vài km. Hiện tại khu vực này nước đã rút nên mới phát hiện ra thi thể.

Trước đó, vào sáng cùng ngày Công an xã Bàu Bàng phát đi thông báo tìm bà Nhâm Nữ (79 tuổi) mất tích nghi bị nước lớn cuốn trôi.

Theo con trai nạn nhân, đêm 22-10 khi đi làm về thì phát hiện nước dâng cao, căn nhà của gia đình (nằm gần một con suối) bị sập hoàn toàn. Thời điểm đó, người con không thể liên lạc được với bà Nữ.

Sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đi tìm kiếm.

Như PLO đã đưa, đêm 22-10 khu vực TP.HCM có mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao ở một số khu vực.

Lực lượng chức năng ứng cứu đưa người dân ở khu vực bị ngập đến nơi an toàn vào đêm 22-10.

Tại phường Bến Cát, xã Bàu Bàng và một số khu vực khác do nước dâng cao nên lực lượng chức năng đã phải huy động hàng trăm người đi ứng cứu người dân đưa đến khu vực an toàn.

Đến sáng nay, một số khu vực nước đã rút, nhưng một số khu vực vẫn còn bị ngập nhẹ.