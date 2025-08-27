Tổng Bí thư: Sàng lọc, loại bỏ những cán bộ yếu kém, vô cảm với Nhân dân 27/08/2025 16:45

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Nội vụ sớm tham mưu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

Chiều 27-8, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ qua các thời kỳ.

Ông cũng chúc mừng Bộ Nội vụ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; chúc mừng các tấm gương tiêu biểu của ngành được vinh danh trong buổi lễ.

Chúng ta không còn nhiều thời gian

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư đánh giá ngành Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của Nhân dân, đã đồng hành cùng đất nước đi qua một hành trình gần một thế kỷ để khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực, có những đóng góp cụ thể, trực tiếp đối với đất nước, Nhân dân.

Đặc biệt, Tổng Bí thư ghi nhận Bộ Nội vụ đã để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy: tinh gọn, giảm hàng vạn đầu mối bên trong của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp khối Chính phủ và chính quyền các cấp, thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước…

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: HẢI LONG

“Tôi biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ trong hành trình 80 năm qua.

Chúng ta tự hào có một đội ngũ cán bộ Nội vụ kiên trung, sáng tạo, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân; đồng thời luôn trân trọng, tri ân sự hy sinh, đóng góp của những người đã cống hiến cả tuổi xuân, cả cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang này”- ông nói.

Theo Tổng Bí thư, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức đan xen.

Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn còn không ít những thách thức khi bẫy thu nhập trung bình vẫn tồn tại, kỷ nguyên dân số vàng sắp đi qua, năng suất lao động có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.

Ông lưu ý quỹ thời gian cho thực hiện mục tiêu lớn lao kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước không còn nhiều nhưng bộn bề những công việc cần trăn trở, lo toan.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử”- Tổng Bí thư nói và cho rằng trong bối cảnh đó, ngành Nội vụ với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đất nước, hơn lúc nào hết, cần tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, không ngừng chủ động đổi mới sáng tạo.

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

Tổng Bí thư lưu ý ngành Nội vụ xác định sứ mệnh trong kiến tạo phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho hạnh phúc của Nhân dân, nỗ lực góp phần xây dựng một nền hành chính quốc gia phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, quản lý phát triển xã hội công bằng và bền vững, để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, ông đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ lớn.

Trong số này, nhiệm vụ đầu tiên là hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất. Ảnh: HẢI LONG

“Nền hành chính phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển, tạo ra không gian phát triển, để các cấp chính quyền phát huy tốt nhất năng lực của mình, tạo động lực đổi mới, kiến tạo, phát triển mạnh mẽ, bền vững”- ông yêu cầu,

Nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, củng cố và tăng cường thành quả đạt được.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội vụ cần sâu sát với thực tiễn, nhận diện kịp thời khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn khắc phục; chủ động tham mưu đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức làm việc, cơ chế vận hành để bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là sáng tạo đột phá cho kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ nữa là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, sàng lọc, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vô cảm với Nhân dân.

Đồng thời, cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bồi dưỡng, phát triển nhân tài, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Chúng ta phải luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”- Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tiếp tục cải cách chính sách tiền lương

Nhiệm vụ quan trọng thứ tư là phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bao trùm, hiệu quả. Bộ cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại, phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

Đối với người có công với cách mạng, tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo để người có công và gia đình của họ có mức sống “bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú”.

“Đó không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm, là lương tâm của thế hệ hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc. Đừng để những người có công và thân nhân phải chờ đợi vì những thủ tục, quy trình khô cứng để rồi có trường hợp chúng ta không còn cơ hội để tri ân hay phải ân hận vì sự tri ân không đủ đầy, chu đáo như chúng ta mong muốn”- lời Tổng Bí thư.

Nhiệm vụ thứ năm, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới sâu sắc công tác thi đua – khen thưởng để thực sự tạo ra những phong trào thi đua sâu rộng, có sức lay động lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo ông, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, thi đua yêu nước không phải là ở sự ồn ào, kêu gọi, mà thành công của các phong trào thi đua là ở chỗ thôi thúc lòng người, tạo nên niềm hứng khởi, ngấm, thấm vào tận trái tim và khối óc, trở thành suy nghĩ, việc làm rất tự nhiên như một lẽ sống.

“Tôi mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, Cờ Ba nhất… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới”- Tổng Bí thư nói.

Nhiệm vụ thứ sáu, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ phải đi đầu, về đích sớm trong việc xây dựng Bộ Nội vụ số, ngành Nội vụ số. Các dịch vụ hành chính công phải được cung ứng trên nền tảng số, thuận tiện, tiết kiệm, minh bạch, phục vụ Nhân dân hiệu quả, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, giảm mọi phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng lưu ý Bộ Nội vụ cần tiên phong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá bám sát các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 66, Nghị quyết số 68.