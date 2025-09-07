Trang trí phòng trọ như quán bar để tụ tập 'bay lắc' 07/09/2025 16:25

(PLO)- Một nhóm thanh niên biến phòng trọ như quán bar để tụ tập "bay lắc" đã bị bắt.

Ngày 7-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an phường Trường Vinh vừa phát hiện, bắt giữ bảy người có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bảy người bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, Công an phường Trường Vinh đã phát hiện nhóm nhân viên phục vụ tại một số quán karaoke trên địa bàn TP Vinh (cũ) có hành vi thuê phòng trọ, mua thiết bị âm thanh, máy phun khói, máy chiếu laser, trang trí phòng như quán bar để tụ tập “bay lắc”. Nhóm này có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau thời gian theo dõi, Công an phường Trường Vinh phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra nhà trọ trên đường Phan Thái Ất (thuộc phường Vinh Phú) bắt quả tang bảy người "bay lắc".

Bảy nghi can bị bắt về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Lê Văn Đ, Trần Thị Thu Th, Vi Thị S (cùng trú Nghệ An), Nguyễn Ngọc Minh V (trú Đồng Nai), Trần Đức A (trú Hưng Yên), Nguyễn Thị Hoa K (trú Hà Tĩnh) và Trương Công Đ (tuổi từ 17 đến 29, trú phường Thành Vinh).



Tang vật công an thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan.

Hiện, Công an phường Trường Vinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.