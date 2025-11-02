Tranh vé vớt World Cup 2026 khu vực châu Á: UAE và Iraq rất hoan hỉ 02/11/2025 12:51

(PLO)-Vòng Play off World Cup 2026 thứ hai khu vực châu Á, tuy gay cấn quyết liệt giữa UAE và Iraq nhưng hai quốc gia rất hoan hỉ... trong chuyện bán vé.

Vòng Play off World Cup 2026 thứ hai khu vực châu Á tranh nửa suất đi vòng Play off World Cup 2026 liên khu vực sắp bắt đầu. Theo đó, UAE tiếp Iraq ở trận lượt đi ngày 13-11, Iraq tiếp UAE trận lượt về ngày 18-11. Cả hai trận đều diễn ra lúc 23 giờ.

Ở trận lượt đi, LĐBĐ UAE (UAEFA) đã phân bố số vé được cho là rất thông thoáng cho fan Iraq. Theo báo chí Trung Đông thì mối quan hệ của UAE và Iraq như những người anh em.

Tại vòng Play off thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á hai chủ nhà Qatar và UAE rất hạn chế bán vé cho fan của Iraq và UAE, nay UAE và Iraq rất hoan hỉ. Ảnh:G.N

Khi UAEFA mở thông báo số vé bán ra cho fan Iraq không nói con số cụ thể bao nhiêu nhưng số lượng vé dành cho fan đội khách không hề ít, thậm chí đáp ứng 100% nhu cầu của fan Iraq.

Đáp lại LĐBĐ Iraq cũng đã chính thức phản hồi là họ sẽ mua toàn bộ vé để giúp fan Iraq thuận lợi đến UAE cổ vũ đội ở lượt đi này. Ngược lại phía Iraq cũng sẽ bán lượng vé lớn cho fan UAE đến Iraq xem trận lượt về.

Hai LĐBĐ Iraq và UAEFA đã kết nối với nhau rất tốt, báo chí của hai quốc gia cũng không hề có “bút chiến” hay fan của hai đội cũng không có những “cuộc khẩu chiến” trước loạt Play off World Cup 2026 thứ hai khu vực châu Á.

Khả năng cao là LĐBĐ Iraq cũng sẽ bán vé tự do trên các nền tảng trực tuyến để fan hai đội vào sân xem. Đội thắng chung cuộc lượt đi và về này sẽ tiếp tục đá Play off World Cup 2026 liên khu vực với những đội châu Phi, Nam Mỹ, CONCACAF, châu Âu...

Tại vòng Play off World Cup 2026 thứ nhất khu vực châu Á thì Qatar và Saudi Arabia, hai đội nhất hai bảng đã có vé đi World Cup 2026, hai đội nhì hai bảng là UAE và Iraq tiếp tục công cuộc tìm kiếm vé World Cup 2026 càng ngày càng cam go, thách thức.

Tuyển Iraq thắng Indonesia 1-0 và hòa Saudi Arabia 0-0 đứng nhì bảng B. Còn UAE thắng Oman 2-1 và thua Qatar 1-2 đứng nhì bảng A.

Cả Iraq và UAE đều từng góp mặt ở World Cup. Iraq từng góp mặt 1 lần ở Mexico 86 còn UAE tại Italy 90.